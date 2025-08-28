Povečajte svojo produktivnost z akcijsko ponudbo za začetek šolskega leta! Doživljenjska licenca za Office in Win OS že od 14 €! Več za manj!

S prodajo Keysoff's Back to School Sale je nadgradnja na Windows 11 Pro pametna poteza, še posebej za samo 13,55 €. Dobili boste najsodobnejšo AI pomoč, napredno varnost in intuitiven vmesnik, ki omogoča lažje učenje, večopravilnost in ustvarjanje kot kdaj koli prej. Copilot vam lahko pomaga povzeti zapiske, sestaviti osnutke esejev in organizirati urnike, tako da boste imeli več časa za učenje. In zakaj bi se ustavili pri tem? Kombinirajte ga z Office 2021 Pro za samo 31,65 € in dobite popoln nabor orodij za produktivnost – Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več – ki je kot nalašč za eseje, predstavitve in delo z podatki skozi celo šolsko leto. Pridobite oba po nepremagljivih cenah in naredite to šolsko leto najbolj produktivno doslej.
Keysoff, profesionalni prodajalec ključev za programsko opremo, se posveča ponujanju dostopnih ključev za vsakega kupca! Vsi ključi se uporabljajo za aktiviranje programske opreme, prenesene z uradne spletne strani, zato ni možnosti, da bi dobili piratsko programsko opremo! Če imate kakršne koli težave z izbiro in aktiviranjem, se obrnite na 24-urno službo za stranke Keysoff!
Konec naročnin! Posebne cene veljajo samo en teden!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Office 2021 Pro Plus – 31.65€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ na ključ)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ na ključ)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ na ključ)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.95€ (29.98€ na ključ)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 82.25€ (27.42€ na ključ)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 131.50€ (26.30€ na računalnik)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 32.29€
- Office 2024 Home and Business - 139.99€
Kompletna ponudba za posodobitev vašega računalnika po izjemnih cenah! (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 42.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 42.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Visio Professional 2021 – 22.97€
- Project Professional 2021 – 25.70€
Ta teden so na voljo velike popuste! Izberite enega zdaj! (Koda za popust: SKK50)
- Office Access 2021 (1 PC) – 22.36€
- Win Server 2025 Standard – 31.49€
- Win Server 2022 Standard – 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC 1 PC – 14.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC (10 PCs) - 54.99€
Veliki paketi, nepremagljive cene
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (samo 6,5 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (samo 6 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (samo 8 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (samo 7,5 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional – 50 ključev – 1250 € (samo 25 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional – 100 ključev – 2400 € (samo 24 €/ključ)
Računalniška orodja (brez kode za popust)
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- Adguard za Windows/Mac/Android/iOS – 1 naprava – 10,24 €
- Internet Download Manager – 1 računalnik (doživljenjsko) – 21,99 €
- SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 Year) – 49,09 €
Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.
Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98% zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com
Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?
- Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.
- Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.
- Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.
- Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.
- Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.
Naročnik oglasne vsebine je Global Shine international Limited.