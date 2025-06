Manj zanimanja za gimnazije, več za računalništvo, gradbeništvo in frizerstvo

Na nekaterih srednješolskih izobraževalnih programih se je pred rokom za prenos prijav, ki je 6. maja, sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, na drugih pa je bil interes za vpis večji. Zato so na ministrstvu za izobraževanje glede na interes znižali oz. zvišali število vpisnih mest, ki jih je trenutno skupno 26.212, so sporočili.

OGLAS

Razpisanih mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2025/2026 je bilo z razpisom januarja letos sprva 26.008. Do roka za prenos prijav, ki je 6. maja, se je na nekatere programe vpisalo zelo malo kandidatov ali celo nihče, zato so na teh programih zmanjšali obseg vpisa za 456 mest. Na programih, kjer je interes za vpis večji in imajo šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, so na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v maju obseg mest povečali za 660 mest. Trenutno je tako na voljo 26.212 razpisanih mest.

Letos zaključuje osnovno šolo 21.986 devetošolcev, kar je 681 učencev več kot lani. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Od dodatnih 660 mest so razmestili 107 vpisnih mest v programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe, 140 vpisnih mest v programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, 229 vpisnih mest v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in 184 vpisnih mest za gimnazijske programe. Poleg tega so na ministrstvu pri nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince. V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja je vsako leto za vpis novincev oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov. Dve mesti sta namenjeni ponavljalcem. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljalcev ali manj ponavljalcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, lahko na ta mesta sprejme novince. Na račun tega je za naslednje šolsko leto za 23.922 prijavljenih kandidatov poleg 26.212 razpisanih mest na voljo še dodatnih 400 mest. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 26.612 prostih mest.

Delež prijavljenih kandidatov po programih FOTO: Ministrstvo za izobraževanje icon-expand

Za novince je še vedno na voljo približno 2700 prostih mest, in sicer predvsem v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, pa tudi v gimnazijskih programih, so v sporočilu navedli na ministrstvu. Vpis v srednješolske izobraževalne programe bo omejen na 69 šolah (lani 58). Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 46,9 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 35,7 odstotka). V programe z omejitvijo vpisa je prijavljenih 11.227 kandidatov (lani 8206). Šole, kjer je na programih omejitev vpisa, bodo za prijavljene kandidate v omejitvah zagotovile 9705 mest, ostali (1522 kandidatov) pa se bodo morali v drugem krogu izbirnega postopka preusmeriti v druge programe, kjer so še prosta mesta. Vpis je omejen v 15 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 12) in devetih programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 22), omejen bo tudi na programu gimnazija, in sicer na 19 šolah (lani na 14).

Pri vrhu zanimanje za programe Gradbeni tehnik, Ekonomski tehnik in Frizer

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so tudi letos zaznali izrazito povečanje zanimanja za vpis v programa Gradbeni tehnik in Ekonomski tehnik, veliko zanimanja je tako kot vsako leto tudi na programih Tehnik računalništva, Zdravstvena nega, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja in še v nekaterih drugih. Povečuje se tudi zanimanje za vpis v programe s področja gastronomije in turizma, medtem ko je manj zanimanja za programe s področja okolja in živilstva. Kaj pa med srednjimi poklicnimi programi? Izstopa zanimanje za program Frizer, pri vrhu so, tako kot doslej, še Avtoserviser, Računalnikar, Mehatronik operater, Administrator, Bolničar – negovalec, Elektrikar, tudi Mizar in Slaščičar.

Med poklicnimi programi so najbolj priljubljeni Avtoserviser, Računalnikar, Mehatronik operater, kot tudi Mizar in Slaščičar. FOTO: Bobo icon-expand