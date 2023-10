Ni še konec: po državi nastajajo nove plohe in nevihte z nalivi

Potem ko so se vremenske razmere že umirile in se je celo že pokazalo sonce, so se ponekod po državi zvečer znova pojavile plohe in nevihte z nalivi. Silovita nevihta s sodro in manjšo točo je, na primer, prešla Velenje. Čez dan je sicer na območju Savinjskih Alp padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ, 158 litrov, pa je padlo v Logarski dolini. Na Obali so se oglasile sirene, morje je prestopilo rob obalne črte v Piranu, Izoli, Kopru in Portorožu.

"Slovenijo je v minulih 18 urah prešel vremenski ciklon, ki je ponoči nastal nad severno Italijo in se je potem prek severnega Jadrana in Slovenije danes dopoldne premaknil na vzhod," je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso). Okoli 14. ure je povedal, da je glavnina padavin že za nami, in napovedal krajevne plohe, ki pa ne bodo povzročale resnejših težav. In res so se popoldne vremenske razmere umirile – posijalo je celo sonce – a v večernih urah je narava spet pokazala svojo moč. Silovita nevihta s sodro in manjšo točo je prešla Velenje. Na portalu Meteoinfo so objavili posnetek:

Čez dan je sicer na območju Savinjskih Alp padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ, 158 litrov, je padlo v Logarski dolini. Količina padavin je bila z 80 do 120 litri na kvadratni meter nekoliko večja na območju Julijskih Alp ter Idrijskega in Škofjeloškega hribovja, je navedel Gregorčič. Rekordne padavine so namerili na Voglu, kjer je padlo približno 220 litrov dežja na kvadratni meter. Najmočnejše sunke vetra so na Arsu namerili v gorah, kjer so dosegali hitrosti med 80 in 120 kilometri na uro. Sunki vetra so bili z med 50 do 75 kilometri na uro nekoliko manjši v nižinah, najmočnejšega pa so po njegovih besedah z 89 kilometri na uro izmerili v Bovcu.

V soboto in v nedeljo bodo reke upadale, naraščali bodo še kraški vodotoki dolenjskega in notranjskega krasa.

Narasle so reke v zahodni in severni Sloveniji Skladno z napovedmi so po besedah hidrologa Arsa Andreja Goloba ponoči močno narasle reke v zahodni in severni Sloveniji, kjer so se padavine proti jutri še okrepile. Posledično so naraščale predvsem reke na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja ter Polhograjskega hribovja in Kamniško-Savinjskih Alp. Ob teh močnejših nalivih so močno narasli in poplavili tudi hudourniki, je povzel.

V povezavi z močnim hudourniškim odtokom so se pojavljale težave z odnašanjem materiala in nanosi kamenja ter drugega materiala. Ti procesi so bili najintenzivnejši na območju Baške grape, kjer reka Bača še vedno poplavlja, a voda v spodnjem toku že upada. Poplavlja tudi Selška Sora, povsem polna je struga Savinje, pretoki na vodotokih na območju Kamniško-Savinjskih Alp so na območju razlivanja. Razmere so zaradi avgustovskih poplav še posebej ranljive, zato premier Golob ljudi poziva k pozornosti, dokler voda še odteka navzdol. Do poplavljanja je prišlo tudi na izpostavljenih območjih srednje Save, po sotočju Sore in zgornjega toka Save. V spodnjem toku Save Golob večjih težav ne pričakuje.

Na Obali so se oglasile sirene Višina plime na Obali je bila pričakovanega pol metra nad obalno črto, je še pojasnil Gregorčič.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 6.09 v Piranu sprožila sirena javnega alarmiranja, ki je opozorila na nevarnost zaradi visokega plimovanja morja. "Morje je prestopilo rob obalne črte in zaliva Prešernovo in Kidričevo nabrežje. Prebivalce prosimo, da poskrbijo za svoje premoženje," so zapisali. Okoli 10. ure je veter spremenil smer in morje je s pomočjo valovanja močno zalivalo Prešernovo nabrežje in Punto.

Jutri bo morje med 6. in 11. uro ponovno poplavljalo v višini do okoli 30 centimetrov, opozarjajo na Arsu.

V civilni zaščiti v Piranu so poudarili, da jim je prvič uspelo v takšnih razmerah ubraniti Tartinijev trg pred poplavo. Kot je povedal namestnik poveljnika piranske civilne zaščite Peter Ventin, so enote civilne zaščite in delavci javnega podjetja Okolje uspeli z zaporami zadržati morsko vodo, da ni pritekla na Tartinijev trg. Na terenu so bili tudi ponoči in so prečrpavali vodo s trga v morje. V tem času je bil tudi meteorni jašek s trga proti morju zaprt, tako da voda ni mogla priteči po tej poti, je pojasnil.

Piranski gasilci so opravljali obhode ob obali in po Ventinovih besedah poročali o poplavljenih lokalih, škodo pa bodo lahko ocenili šele, ko se bo voda umaknila. Dodatne težave pa je povzročal še močan veter.

Le nekaj minut pozneje kot v Piranu, ob 6.22, pa se je oglasila sirena javnega alarmiranja tudi v Izoli, prav tako v znak nevarnosti zaradi visokega plimovanja morja. Morje pa je prestopilo rob obalne črte tudi v Portorožu. Zaradi povišanega plimovanja morja in južnega vetra je morje tudi v Kopru prestopilo rob obalne črte in zalilo semedelsko promenado in pomole v mestnem pristanišču. Ob 8.50 je bila gladina morja na mareografski postaji 352 centimetrov, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. Na Gasilski brigadi Koper, ki pokriva vse štiri obalne občine, so povedali, da so zaradi visoke plime opravili le eno intervencijo, in sicer so izčrpali manjšo količino vode iz podhoda pod hitro cesto v Kopru.

Težave zaradi naraslih rek in meteornih voda Obilne padavine so povzročile težave na Koroškem, Gorenjskem, severnem Primorskem in v Zgornji Savinjski dolini. Na terenu so gasilci, ki posredujejo zaradi zalitih kleti in nanosov. Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je tamkajšnje prebivalce pozvala, naj ne hodijo v bližine vodotokov. Po besedah poveljnika civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janeza Melanška zaradi močnejših padavin prihaja do povečanih pretokov na nekaterih pritokih Savinje, zlasti Drete na območju Šmartnega ob Dreti in Gornjega Grada ter Ljubnice pri naselju Rastke v občini Ljubno ob Savinji.

Na območju Kamnika so proti jutru narasle hudourniške vode začele povzročati nekaj težav. Gasilci so morali na območju Soteke, Rožičnega in Markovega s protipoplavnimi vrečami zaščititi nekaj ogroženih objektov, očistili so tudi nekaj prepustov oziroma manjših mostov, poroča portal Kamnik Info.

Zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenega cestišča so zaprte ceste Železniki–Most na Soči na več odsekih, Davča–Zali log, Laško–Šentjur (v Laškem podvozu), Polhov Gradec–Dobrova, Luče–Solčava. Stahovica–Kamniška Bistrica in Fara–Kot–Grgelj.

Iz kranjskega regijskega centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je bil med 8. uro in 8.30 na Zgornji Sorici zabeležen močan naliv, saj je v pol ure padlo več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter. Enako močan naliv je bil med 9. in 9.30 ugotovljen tudi na Krnu. Na območju Škofje Loke se polnijo manjši hudourniški pritoki. Poljanska in Selška Sora dopoldne še nista prestopili bregov. Ekipe pa še naprej spremljajo stanje, saj se padavine še niso povsem umirile. Na nekaterih nižje ležečih cestah ob Luši je voda že na cesti, zato je ta preventivno zaprta.