Slovenija

Dars opozarja: nevarnost poledice, možen nastanek žleda

Ljubljana, 08. 01. 2026 16.45

Avtor:
M.V.
Poledica, splošna

Zaradi vremenskih razmer, ki so napovedane od jutri popoldne, 9. januarja, dalje, na Darsu voznike opozarjajo na povečano nevarnost poledice in nastanka žleda. Napovedane so namreč padavine pri negativnih temperaturah, zaradi česar lahko na že pomrznjenih površinah nastaja žled, zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih ter v senčnih legah.

Po trenutnih napovedih lahko dopoldne predvsem na Primorskem nastajajo težave zaradi žleda, zvečer pa se pričakujejo snežne padavine. "Darsove posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer, vendar lahko v takšnih razmerah stanje vozišča lokalno in zelo hitro postane nevarno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Voznike tovornih vozil še posebej opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram in ne izsiljujejo prehitevanja, poskrbijo za ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnost vozila, upoštevajo morebitna izločanja in navodila pristojnih služb.

Zdrsi tovornih vozil lahko v zahtevnih zimskih razmerah hitro povzročijo popolno zaporo avtoceste in dolgotrajne zastoje, zato je odgovorna in prilagojena vožnja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu.

Ob tem opozarjajo tudi na prepoved prehitevanja plužnih in posipnih vozil. "Ta vozila izvajajo dela za zagotavljanje varnejših voznih razmer in čistijo cesto tudi za vas. Prehitevanje takšnih vozil povečuje nevarnost nesreč in ovira učinkovito izvajanje zimske službe."

Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo k dodatni previdnosti; prilagoditvi razmeram na vozišču, enakomerni vožnji brez sunkovitih manevrov, ohranjanju ustrezne varnostne razdalje ter spremljanju aktualnih prometnih razmer.

poledice žled ceste dars

Sodišče ustavilo postopek proti obdolženemu kraje mavrične zastave

Geniusslo
08. 01. 2026 17.44
DARS-ovci so prvi sneg pričakali skromno in v krogu svojih domačih. :)
bibaleze
