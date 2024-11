Povečana stopnja ogroženosti: nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšan

Gre za začasen ukrep zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, s čimer želi vlada zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Policija bo nadzor na mejnih prehodih izvajala tako, da bo čim manj vplival na pretok potnikov, okolje in gospodarstvo in še posebej na življenje prebivalstva ob meji, so pri tem zagotovili.

O nameravani uvedbi začasnega ponovnega nadzora bo vlada skladno s 27. členom zakonika o schengenskih mejah obvestila ostale članice Evropske unije, Evropsko komisijo in Evropski parlament.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra lani. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo in ga od takrat podaljšuje, enako ga podaljšuje tudi Slovenija.

Pred kratkim je tudi Avstrija za pol leta, do 11. maja 2025, podaljšala nadzor na meji s Slovenijo. Uvedla ga je na vrhuncu begunske krize leta 2015.

Nadzor na notranjih mejah izvajajo tudi Nemčija, Danska, Francija, Italija, Norveška in Švedska, Nizozemska pa bo 9. decembra uvedla nadzor na meji z Belgijo in Nemčijo.