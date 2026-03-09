Povečano povpraševanje po gorivu, Petrol miri: Oskrba je zagotovljena

Kot so pojasnili v Petrolu, v zadnjih dneh na posameznih prodajnih mestih zaznavajo povečano povpraševanje po kurilnem olju in drugih gorivih. Ob tem so izpostavili, da v obdobjih povečanega odjema lahko pride do začasnega znižanja zalog na posameznih lokacijah, kar lahko občasno vpliva na trenutno razpoložljivost posameznih energentov.

Kot so poudarili, imajo zagotovljene zanesljive dobavne vire za oskrbo trga, pri čemer zaloge na prodajnih mestih sproti dopolnjujejo glede na stanje na posameznih lokacijah in povpraševanje kupcev. Težav v dobavi tako zaenkrat ne pričakujejo.

"Oskrba na prodajnih mestih je zagotovljena, goriva so kupcem na voljo - tudi če na posameznem prodajnem mestu določenega goriva začasno zmanjka, je na voljo na bližnjih prodajnih mestih," so zapisali.

Kot so še pojasnili, je gibanje maloprodajnih cen goriv v Sloveniji povezano z gibanjem borznih kotacij na mednarodnih trgih ter z veljavnim regulativnim okvirom, zato o morebitnih spremembah cen v tem trenutku ne morejo špekulirati.

Kupcem ob tem svetujejo, da nakupe načrtujejo skladno s svojimi dejanskimi potrebami.

V torek se obeta sprememba cen pogonskih goriv. Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu se občutno dražijo tudi cene nafte, zato je zaradi prilagoditve tržnim cenam pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. Pričakovati je, da bo vlada posegla v trošarine in s tem ublažila skok cen.