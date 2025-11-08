V Planici kmalu tudi do 270 metrov

Organizatorji planiškega finala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek so minulo sezono dobili posebno pohvalo za svoje delo, ko je Domen Prevc 30. marca pod Poncami poletel do novega svetovnega rekorda pri 254,5 metra.

Vrednost izbrane ponudbe brez DDV je 197.490 evrov, je razvidno iz petkove objave v uradnem listu.

Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov.

Vodja planiškega centra Jelko Gros je skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastjana Goriška že pred leti pripravil načrt povečave letalnice bratov Gorišek.

Planiški delavci so 16. junija dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis), 9. oktobra pa je soglasje projektu dala tudi vlada.