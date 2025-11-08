Svetli način
V Planici kmalu tudi do 270 metrov

Planica, 08. 11. 2025 08.18 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , N.L.
Zavod RS za šport Planica je preko javnega razpisa izbral projektanta za načrtovano rekonstrukcijo letalnice bratov Gorišek v dolini pod Poncami. Projektiranje povečave planiške letalnice je zavod zaupal ljubljanskemu Studiu abiro, ki se ukvarja z arhitekturnim načrtovanjem. Projekt bo po načrtih končan novembra 2027, ko se bo na povečavi letalnice dalo poleteti tudi do 270 metrov.

Vrednost izbrane ponudbe brez DDV je 197.490 evrov, je razvidno iz petkove objave v uradnem listu.

Organizatorji planiškega finala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek so minulo sezono dobili posebno pohvalo za svoje delo, ko je Domen Prevc 30. marca pod Poncami poletel do novega svetovnega rekorda pri 254,5 metra.

Svetovni rekord Domna Prevca
Svetovni rekord Domna Prevca FOTO: Damjan Žibert

Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov.

Vodja planiškega centra Jelko Gros je skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastjana Goriška že pred leti pripravil načrt povečave letalnice bratov Gorišek.

Planiški delavci so 16. junija dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis), 9. oktobra pa je soglasje projektu dala tudi vlada.

Planiški delavci poleti dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis).
Planiški delavci poleti dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis). FOTO: Luka Kotnik

Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan do 30. novembra 2027, znaša več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50.000 evrov letos, 111.000 evrov v prihodnjem letu in 2.527.500 evrov leta 2027.

