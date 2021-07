Poveljnica nacionalne garde Kolorada: Vrednote, ki nas združujejo, nas bodo tudi v bodoče

Koliko časa Nacionalna garda Kolorada že sodeluje s Slovensko vojsko?

Partnerstvo med Slovensko vojsko in Nacionalno gardo Kolorada se je začelo že leta 1993, torej je zdaj že 28 let tega. Gre za tradicionalna partnerstva med nacionalnimi gardami vseh zveznih držav in teritorijev, skupno 54 različnih gard. Pomen pa je, da si delimo izkušnje, znanja in seveda gre korist v obe smeri – tako garda kot država partnerica prineseta nekaj v to razmerje. Sicer nisem prepričana, kako sta se Slovenija in Kolorado znašla skupaj, saj ne vem, če lahko posamezna garda izbira državo, ampak verjetno je k temu pripomoglo, da ima Kolorado veliko gora, imamo gorsko pehoto in še nekatere druge podobnosti s Slovenijo. Čez dve leti bo 30. obletnica naših odnosov in to bomo verjetno lepo obeležili.

Slovenija je bila leta 1993 še nova država, vaša garda pa ima zelo dolgo zgodovino. Kako se je razmerje med Slovenijo in Koloradom razvijalo?

Pravzaprav se je razvilo na nekaj nivojih. Ko smo začeli, je bilo osnovno, se pravi pogovori, prvi majhni dogodki, nekako smo se res še bolj spoznavali. Skozi leta, recimo, ko sem bila še stotnica, sem leta 1998 sodelovala na enem od takšnih dogodkov, kar je bilo tudi moje prvo sodelovanje s Slovenijo. Zdaj pa sem brigadirka in sem znova v tej vlogi, naše razmerje se je podobno razvijalo skozi leta. Kar sem sama videla, je partnerstvo, ki nam pomaga, da se učimo drug od drugega. Mi recimo lahko ponudimo nekatera specializirana znanja, kot je kibernetska varnost, ki Slovenijo nekaj časa že zanima in smo že sodelovali na tem področju. Poglejte, leta 1993 kibernetska varnost ni bila ena od skrbi naše garda ali Slovenije, a so te spremembe vplivale tudi na naše odnose in sodelovanje.

Skupaj smo bili na misijah in različnih vajah, od Zvezde Triglava do recimo majskega Jadranskega udara. Počasi skozi leta je to naše prijateljstvo počasi postajalo tesnejše in večje, iz ZDA smo pripeljali agencije iz zvezne države Kolorado, ki so prišle izmenjat dobre prakse v upravljanju v kriznih razmerah z upravo za zaščito in reševanje.

Slovenija je leta 2004 postala članica zveze Nato, je tudi vaša garda sodelovala pri približevanju?

Vsaka država, ki želi postali članica, mora izpolnjevati nekatere pogoje. Pomoč je podobna tisti, ki smo jo že počeli: z dodatnim sodelovanjem in vajami, ki so potrebne, da članica izpolni te pogoje. Tudi zdaj imamo določene cilje in jim sledimo in to nikoli ni naključno, kot bi si lahko mislili, ampak so to precej premišljeni načrti.