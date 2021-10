Poveljnik 1. brigade Boštjan Močnik povišan v brigadirja

Brigadir Boštjan Močnik je v svoji karieri opravljal različne dolžnosti, tako štabne kot tudi poveljniške na različnih ravneh poveljevanja. Je magister obramboslovja, šolal pa se je tudi na področju nacionalne varnosti na mornariški podiplomski šoli v ZDA in na področju strateškega voditeljstva na King's College v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Zaključil je številna izobraževanja v Sloveniji in tujini.

V Slovenski vojski je do danes opravljal vodstvene in poveljniške dolžnosti – od poveljnika voda, izvršilnega častnika, poveljnika polka v bataljonskih bojnih skupinah, strateškem planiranju in sektorju za razvoj. 29. julija je prevzel vodenje 1. brigade Slovenske vojske in takrat je dejal: "Biti pogumen pomeni živeti svobodno in dosegati nemogoče." Povedal je, da so negovanje vrednot, vezi medsebojnega zaupanja, veščina vodenja in jekleno tovarištvo med pripadniki Prve vodilo nadaljnjega izgrajevanja in dela v enoti, v kateri pripadniki uporabljajo besedo MI namesto JAZ. Govor je zaključil z besedami: "Hvala pripadnicam in pripadnikom Prve in spoštovanje, ker ste tkali in boste utrjevali pot 1. brigade tudi v prihodnje."