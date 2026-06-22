Poveljstvo Slovenske vojske dobilo novo generacijo: 37 novih častnikov

Na slovesnosti na Trgu svobode, ki se je zaključila s koncertom, je bila slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar, sicer vrhovna poveljnica obrambnih sil. "Vsako leto se s spoštovanjem in ponosom udeležim slovesnosti ob podelitvi činov novim poročnicam in poročnikom Slovenske vojske. Veseli me, da lahko v družbi svojcev na zahtevno in plemenito poklicno pot pospremimo vedoželjne, požrtvovalne, pripadne in odgovorne mlade ljudi," je dejala v nagovoru.
"Postati častnica ali častnik Slovenske vojske nikakor ni lahka odločitev. Zanjo je namreč potreben globok in temeljit premislek. Vojaški poklic je poslanstvo in osebna zaveza vsakega posameznika, da bo služil domovini, skrbel za varnost ljudi in ščitil vrednote naše družbe," je povedala.
Zahvalila se je svojcem kandidatov za podporo. "Človekove moči ne oblikujejo le znanje, usposobljenost in izkušnje, temveč tudi in predvsem odnosi, ki ga spremljajo skozi življenje," je menila predsednica.
Bodoče poročnike in poročnice je spomnila, da prvi častniški čin prejemajo v letu, ko praznujemo 35. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. "Naj vam bo to v poseben ponos in hkrati navdih, da boste vojaško službo opravljali z enako predanostjo, odločnostjo in odgovornostjo, kot so jo pred 35 leti in prej opravljali tisti, ki so soustvarjali temelje naše države. Svoboda in varnost nista samoumevni; sta sad poguma, enotnosti in požrtvovalnega ravnanja prejšnjih generacij. Pomemben del odgovornosti za varnost domovine in blaginjo njenih ljudi boste odslej nosili tudi vi, poročnice in poročniki Slovenske vojske," je dejala.
Med kandidati je bilo 11 častnic in 26 častnikov. "Promocija v čin poročnika je izjemen korak v karieri častnika, zato se Slovenska vojska občasno odloči, da zadevo približa prebivalstvu. Šola za častnike domuje v Mariboru, zato se nam je zdelo pravilno, da se danes to postavi na Trg svobode, ki je nenazadnje trg, kjer je general Rudolf Maister pred več kot stoletjem zbral svoje borce in jim pokazal, kaj je voditi ljudi z jasnim ciljem," je za STA pojasnil namestnik poveljnika Šole za častnike major Milan Režonja.
Šolo za častnike izvaja Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske v vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru. 38. generacija je začela šolanje 1. septembra lani in ga zaključuje z današnjim dnem.
"Skozi šolanje so kandidati šli skozi različne faze, ki so razdeljene v štiri module," je dejal Režonja. Kandidati se med drugim udeležijo mednarodne vojaške vaje s kadeti britanske akademije Sandhurst v Nemčiji in morajo opraviti zaključna preverjanja.
Glede na čin ali razred v Slovenski vojski poznamo vojaške, podčastniške, častniške in generalske čine ter višje in nižje vojaške uslužbence in civilne osebe. Častniški čini so poročnik, nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik in brigadir.
Oznake za čine častnikov so za poročnika dve ravni črti s stiliziranima lipovima listoma.
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