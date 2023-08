Povezali bodo Mežico, tam že prvi montažni most

Poleg mostu, ki ga je čez Mežo v Prevaljah postavil lokalni podjetnik, bregove med naselji povezuje tudi Slovenska vojska. V Mežico so že prepeljali prvi montažni most. Še enega naj bi s pomočjo nemške inženirske ekipe do nedelje postavili na Prevaljah.

icon-expand FOTO: Slovenska vojska icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovenska vojska povezuje bregove reke Meže v Mežici. Tja je že pripeljala montažni most. Že danes bodo začeli z njegovo postavitvijo. Kdaj bo pot čez reko končana, ni znano. "To je prvi tak most v regiji. Za ostale še čakamo poročila strokovnih oglednih služb," je navedel regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Po napovedih bodo prvi montažni most, po katerem bo lahko stekel tudi promet, dobili na Prevaljah. Po načrtih ga bodo postavili poleg tega, ki so ga za pešce sami odprli v torek zvečer. Župan Tasič je povedal, da bodo most po načrtih postavljali od petka do nedelje s pomočjo nemške inženirske ekipe.

icon-expand Nadomestni most v Prevaljah FOTO: Aljoša Kravanja

Pomemben korak v prometni pretočnosti na Koroškem so v torek zvečer naredili tudi v Dravogradu, kjer se je sprostil promet v smeri proti Slovenj Gradcu. Tam so v novi industrijski coni pri Monterju tudi za vsa ostala osebna vozila, ne le intervencijska, odprli cesto, in sicer za vozila do teže sedem ton in pol. "Cesta v tem delu je delno v makadamski izvedbi in grobem asfaltu, jaški so nad nivojem vozišča zato je potrebna previdnost pri vožnji," je sporočil župan Občine Dravograd Anton Preksavec. Sam pa se, kot je dodal, že več dni trudi za pridobitev montažnega mostu, potem ko je narasla reka Mislinja odnesla most na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec pri Otiškem Vrhu in s tem prekinila glavno prometno pot. Preksavec ocenjuje, da bi bilo najbolj primerno montažni most postaviti na mestu, kjer je že v preteklosti bil most pri Korošici. Rešitev obvoza pri Monterju je namreč začasna in ne more biti trajna.

Tudi danes na pomoč letijo helikopterji Pri sanacijah v ogroženih delih države poleg Slovenske vojske in krajanov pomagajo tudi gorski reševalci, gasilci in policisti iz vse države. Na pomoč letijo tudi helikopterji iz tujine, med njimi španski Chinook. Nemčija, Francija, Češka in Avstrija so obljubile pomoč v obliki težke mehanizacije, nekaj je že brni.

Na Koroškem je ostalo tudi 10 pripadnikov gorske reševalne službe, ki so se včeraj tja napotili iz drugih regij.