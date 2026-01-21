'Povezali smo obrambne in varnostne strukture v eno celoto, ki služi narodu'

Premier Robert Golob je izrazil zadovoljstvo z napredkom na področju obrambe v tem mandatu. Poudaril je, da je bilo to področje pred tem odrinjeno na stran, različne obljube pa so bile prazne. Ekipi ministra Boruta Sajovica in nekdanjega obrambnega ministra Marjana Šarca pa sta imeli po njegovih besedah skupen cilj, da zgradita bolj varno Slovenijo.

Kot najpomembnejše je izpostavil, da je vladi v enem mandatu uspelo povezati sile znotraj ministrstva za obrambo, Slovenske vojske (SV), sistema civilne zaščite in reševanja, Policije, gasilce in humanitarne organizacije v eno celoto, ki služi narodu. "To je tisto, kar je najmočnejše in to je tudi edini, slovenski način, kako lahko gradimo varnost za bodoče rodove," je poudaril Golob.

Živimo namreč v svetu, ki je vedno bolj nepredvidljiv, je ocenil premier. Pri tem se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini, podnebnih sprememb, na katere je vlado po njegovih besedah že v začetku mandata opozoril požar na Krasu. Zato so namenili sredstva za nabavo opreme, "o kateri so prej lahko samo sanjali", zakonski okvir pa bo dajal rezultate "še desetletja". Kadrovsko so se okrepili tudi zato, ker sistem pridobiva na zaupanju, je dodal. "Skupaj gradimo bolj varno Slovenijo, v kateri bo lepše živeti," je sklenil Golob.

Tudi minister Sajovic se je uvodoma zahvalil vsem, ki sodelujejo v sistemu zaščite in obrambe. "Veliko je bilo poti v 35 letih razvoja, ko naše ladje in letala niso letela samo naravnost, veliko je bilo 'cik-cakanj', veliko tudi stanja na mestu," je dejal. Premierju pa se je zahvalil, da so bili že v začetku mandata "postavljeni temelji sistema, ki je končno dobil več sredstev, več pozornosti, več tehnike in tudi več ljudi".

Med drugim je izpostavil nabavo opreme, predvsem air tractorjev, letala spartan, večnamenskih kontejnerjev za občine na poplavnih območjih, modernizacijo večnamenske ladje Triglav in helikopterjev. Izpostavil je tudi gradnjo kibernetskega centra, med ukrepi pa znižanje DDV za nakup gasilskih vozil z 22 na pet odstotkov.

Ob vsem tem pa so ključni ljudje, je dejal Sajovic, saj po dolgih letih zaposlijo več pripadnikov, kot se jih upokoji, hkrati pa se krepi tudi število štipendistov. Med ukrepi za ljudi je izpostavil Zakon o službi v Slovenski vojski, ki prinaša plačilo za čakanje na dolžnost. Naštel je še davčne olajšave za gasilce in nezgodno zavarovanje ter pravno odgovornost v primeru nesreč med požari. Ministrova vizija je, da v naslednjih letih v Šentvidu zgradijo 400 stanovanj za pripadnike SV. Kot najpomembnejše pa je izpostavil krepitev duha zavedanja, enotnosti in spoštovanja. "Gremo skupaj naprej," je sklenil.

Ministrstvo za obrambo na dogodku na Brdu pri Kranju predstavlja dosežke in izzive na področju obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zdajšnji mandat so med drugim zaznamovali modernizacija Slovenske vojske, dvig obrambnih izdatkov ter pridobivanje in zadrževanje kadrov v vojski.