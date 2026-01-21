Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Povezali smo obrambne in varnostne strukture v eno celoto, ki služi narodu'

Brdo pri Kranju, 21. 01. 2026 11.40 pred 1 uro 3 min branja 40

Avtor:
STA M.V.
Robert Golob

Predsednik vlade Robert Golob in minister za obrambo Borut Sajovic sta v nagovorih zbranim na dogodku ministrstva za obrambo na Brdu pri Kranju izpostavila pomen sodelovanja med obrambnimi strukturami, predvsem Slovenske vojske in civilne zaščite. Poudarila sta dvig obrambnih izdatkov za nakup opreme, krepitev kadrov in zakonodajne spremembe.

Premier Robert Golob je izrazil zadovoljstvo z napredkom na področju obrambe v tem mandatu. Poudaril je, da je bilo to področje pred tem odrinjeno na stran, različne obljube pa so bile prazne. Ekipi ministra Boruta Sajovica in nekdanjega obrambnega ministra Marjana Šarca pa sta imeli po njegovih besedah skupen cilj, da zgradita bolj varno Slovenijo.

Kot najpomembnejše je izpostavil, da je vladi v enem mandatu uspelo povezati sile znotraj ministrstva za obrambo, Slovenske vojske (SV), sistema civilne zaščite in reševanja, Policije, gasilce in humanitarne organizacije v eno celoto, ki služi narodu. "To je tisto, kar je najmočnejše in to je tudi edini, slovenski način, kako lahko gradimo varnost za bodoče rodove," je poudaril Golob.

Živimo namreč v svetu, ki je vedno bolj nepredvidljiv, je ocenil premier. Pri tem se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini, podnebnih sprememb, na katere je vlado po njegovih besedah že v začetku mandata opozoril požar na Krasu. Zato so namenili sredstva za nabavo opreme, "o kateri so prej lahko samo sanjali", zakonski okvir pa bo dajal rezultate "še desetletja". Kadrovsko so se okrepili tudi zato, ker sistem pridobiva na zaupanju, je dodal. "Skupaj gradimo bolj varno Slovenijo, v kateri bo lepše živeti," je sklenil Golob.

Tudi minister Sajovic se je uvodoma zahvalil vsem, ki sodelujejo v sistemu zaščite in obrambe. "Veliko je bilo poti v 35 letih razvoja, ko naše ladje in letala niso letela samo naravnost, veliko je bilo 'cik-cakanj', veliko tudi stanja na mestu," je dejal. Premierju pa se je zahvalil, da so bili že v začetku mandata "postavljeni temelji sistema, ki je končno dobil več sredstev, več pozornosti, več tehnike in tudi več ljudi".

Med drugim je izpostavil nabavo opreme, predvsem air tractorjev, letala spartan, večnamenskih kontejnerjev za občine na poplavnih območjih, modernizacijo večnamenske ladje Triglav in helikopterjev. Izpostavil je tudi gradnjo kibernetskega centra, med ukrepi pa znižanje DDV za nakup gasilskih vozil z 22 na pet odstotkov.

Ob vsem tem pa so ključni ljudje, je dejal Sajovic, saj po dolgih letih zaposlijo več pripadnikov, kot se jih upokoji, hkrati pa se krepi tudi število štipendistov. Med ukrepi za ljudi je izpostavil Zakon o službi v Slovenski vojski, ki prinaša plačilo za čakanje na dolžnost. Naštel je še davčne olajšave za gasilce in nezgodno zavarovanje ter pravno odgovornost v primeru nesreč med požari. Ministrova vizija je, da v naslednjih letih v Šentvidu zgradijo 400 stanovanj za pripadnike SV. Kot najpomembnejše pa je izpostavil krepitev duha zavedanja, enotnosti in spoštovanja. "Gremo skupaj naprej," je sklenil.

Ministrstvo za obrambo na dogodku na Brdu pri Kranju predstavlja dosežke in izzive na področju obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zdajšnji mandat so med drugim zaznamovali modernizacija Slovenske vojske, dvig obrambnih izdatkov ter pridobivanje in zadrževanje kadrov v vojski.

obramba vojska civilna zaščita

Aljaž Golčer – glas formule 1 na Kanalu A in VOYO

Na brniškem letališču deloval lažni policist

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
golobnadob
21. 01. 2026 13.26
V Davos bi raje šel, ampak ga nobeden ne upošteva, pa še premierka bi bila slabe volje in bi tudi on nosil Raybanke.
Odgovori
0 0
Verus
21. 01. 2026 13.18
Šarlatan! Videti ne morem te oblasti.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 13.14
Sajovic ima vedno vse odgovore v naprej pripravljene ... in če ga že presenetiš z nekim čisto drugim vprašanjem, ti bo fenomen vseeno odgovoril z že pripravljenim odgovorom, ki nima čisto nobene veze s tvojim vprašanjem .. !!!
Odgovori
+3
3 0
patriot20
21. 01. 2026 13.10
kdo bo tega volil je pa res samo za ......
Odgovori
+3
3 0
2mt8
21. 01. 2026 13.09
Golob potaplja Slovenijo, a vsak drugi članek v glavnih medijih je o Janši 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 13.14
Itaq, .. bolj pomembne so harmonike !!!
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
21. 01. 2026 13.06
TA JE PA RES Z LUNE PAU- PA KDO TI ŠE KAJ VERJAME!
Odgovori
+3
3 0
samastur
21. 01. 2026 13.05
Tale še sam sebi ne verjame...
Odgovori
+2
2 0
Nightingale
21. 01. 2026 13.05
Čak zakaj pa ni v Davosu? 😂
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 13.04
Še par tednov naj kar čivka, ... potem ga pa tako in tako čaka ptičja kletka ... !!!
Odgovori
+4
4 0
patriot20
21. 01. 2026 13.04
ta je povezal laz in kriminal
Odgovori
+4
4 0
2mt8
21. 01. 2026 13.02
Upam, da bo s pomočjo Stevanovića spet PV. Da Slovenija dokončno potone in da narod spozna, kako nizko smo padli.
Odgovori
+7
7 0
brabusednet
21. 01. 2026 13.02
Nobena vlada do sedaj še ni toliko denarja zapravila za vojsko.Janši ste pa levičarji te isti nasprotovali nove čevlje vojakom kupit.Pa saj nismo tako neumni,da se ne spomnimo,kako ste Slovensko vojsko sovražili,kar ukinit ste jo nameravali.Kako bo sedaj Kordež to razlagal ga na kosilu niste vprašali.Saj res tam ste baje se samo z Janšo ukvarjali.Strah in trepet je za vas ta Janez.Verjetno postelje močite ponoči pa ga krivite.
Odgovori
+6
6 0
Castrum
21. 01. 2026 12.55
Sajovic je najboljši OM v zgodovini
Odgovori
+1
1 0
ptičar
21. 01. 2026 12.49
Služi narodu 🤣
Odgovori
+2
2 0
stoinena
21. 01. 2026 12.53
naj se raje ukvarja s svojo konjušaro.
Odgovori
+3
3 0
Spamerske tendence
21. 01. 2026 12.48
Kar se dežurnega krivca Rusije tiče smo mi najbolj varni zaradi stališča večine Slovencev. Rusija nedvomno pozna to naše stališče. Naša politika pa počne stvari na svojo roko.
Odgovori
+2
3 1
2mt8
21. 01. 2026 12.53
Naša (leva) politika je za Rusijo. Samo zaradi EU se mora delat, kot da ni.
Odgovori
0 0
BARK
21. 01. 2026 12.46
spet naklada pa si kr za sproti zmišljuje hehe klasika
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
21. 01. 2026 12.43
Sedaj ne bo več poplav žledoloma in potresov
Odgovori
+5
5 0
BMReloaded
21. 01. 2026 12.41
Monolog sanjaca...pa to
Odgovori
+5
5 0
ZLATKO JAKLIN
21. 01. 2026 12.38
Prosim vas, da tudi javnost seznanite koliko MILIJONOV v denarju ali vojaški opremi ste do sedaj darovali Ukrajini?? ZDA namreč ni nič darovala, temveč samo prodala, sedaj pa bo dobila še naravna bogastva. Slovenski politiki pa boste dobili prst v tiso luknjo, kjer še sonce ne posveti. Naši politiki so hlapci, lizuni, ritolizniki, klečeplazniki, petolizniki, prilizovalci, servirne osebe, lakaji, podrepniki, pokorneži, šleve, ......skratka, so ljudje brez hrbtenice!!
Odgovori
+5
5 0
stoinena
21. 01. 2026 12.52
nič ne morejo, ker smo premali in nas lahko vsak zravna z zemljo. politiki pa itak nam vzamejo. tako da... pusti to.. tam kjer bi lahko nič ne naredijo.
Odgovori
0 0
peresni
21. 01. 2026 12.33
Samo da ne bo nikoli blizu SDS, NSi, Logarjevih...potem nas in naše denarnice Bog obvaruj.
Odgovori
-5
1 6
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
V morju sta se predala strasti
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469