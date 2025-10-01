Povezani vstali iz pepela

Svetli način
Maribor , 01. 10. 2025 18.17 | Posodobljeno pred eno minuto

Mojca Hanžič
Z ekipo smo si ogledali razdejanje, ki ga je v dveh tovarnah v Rušah, v katerih je skupaj zaposlenih skoraj 300 ljudi, za seboj pustil nedeljski požar. Škode je po prvih ocenah za okoli štiri milijone evrov. A v Rušah nismo videli zgolj pogorišča, doživeli smo tudi neverjetno povezanost zaposlenih, veliko predanosti in na drugi strani neizmerno hvaležnost vodstva, ki pravi, da bo storilo vse, da predane delavce obdrži.

ruše požar razdejanje zaposleni povezanost reportaža
V Sloveniji je registriranih kar 59 različnih cerkva in verskih skupnosti

