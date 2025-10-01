Slovenija
Povezani vstali iz pepela
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Z ekipo smo si ogledali razdejanje, ki ga je v dveh tovarnah v Rušah, v katerih je skupaj zaposlenih skoraj 300 ljudi, za seboj pustil nedeljski požar. Škode je po prvih ocenah za okoli štiri milijone evrov. A v Rušah nismo videli zgolj pogorišča, doživeli smo tudi neverjetno povezanost zaposlenih, veliko predanosti in na drugi strani neizmerno hvaležnost vodstva, ki pravi, da bo storilo vse, da predane delavce obdrži.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.