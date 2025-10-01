Povezani vstali iz pepela

Z ekipo smo si ogledali razdejanje, ki ga je v dveh tovarnah v Rušah, v katerih je skupaj zaposlenih skoraj 300 ljudi, za seboj pustil nedeljski požar. Škode je po prvih ocenah za okoli štiri milijone evrov. A v Rušah nismo videli zgolj pogorišča, doživeli smo tudi neverjetno povezanost zaposlenih, veliko predanosti in na drugi strani neizmerno hvaležnost vodstva, ki pravi, da bo storilo vse, da predane delavce obdrži.