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Slovenija

'Povezava lesne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija'

Gornja Radgona, 25. 08. 2026 16.22 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesnopredelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvu pripravljajo poseben razpis.

Kot je izjavil Logar, sicer tudi podpredsednik vlade, pripravljajo razpis za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Z njim želijo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov v verigi razvoja Slovenije. Slovenija ima po njegovih besedah za to ustrezno znanje in tradicijo, predvsem pa gozdno bogastvo, ki ga je mogoče bolje izkoristiti za gospodarski in regionalni razvoj.

Logar je opozoril, da stanje v slovenski lesni verigi ni rožnato, saj se je delež izvoza hlodovine v zadnjem času še povečal. Slovenija po njegovih besedah potrebuje razvojni premislek, kako svojo konkurenčno prednost na področju lesa bolje uporabiti za gospodarski in regionalni razvoj. V času svojega mandata napoveduje več ukrepov za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki ji želi vrniti veljavo.

"Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarski in regionalni razvoj," je dejal. Razpis, ki je v pripravi, bo po njegovih besedah podprl pomembne dele lesnopredelovalne verige, saj Slovenija po njegovem potrebuje "kvantni preskok naprej".

O razpisu Spirita

Na vprašanje glede izbranih projektov na ponovljenem razpisu za naložbe podjetij v okviru prestrukturiranje premogovnih regij je pojasnil, da je ministrstvo odločanje in vse pravne postopke dodelilo agenciji Spirit, samo pa ima možnost nadzora. Ko je bilo ministrstvo seznanjeno z naborom izbranih projektov, je zahteval izvedbo nadzora skladno s pogodbo. "Zdaj poteka revizija znotraj ministrstva, zaenkrat rezultati te revizije še niso znani," je povedal. Na podlagi rezultatov revizije bodo sprejeli nadaljnje odločitve.

Sejem Agra 2026
Sejem Agra 2026
FOTO: Bobo

Ob tem je ocenil, da je zaradi zapletov pri takšnih in podobnih razpisih potrebna širša razprava o načinu državne pomoči slovenskemu gospodarstvu. Izpostavil je tudi koalicijski sporazum in predlog za vzpostavitev sistema, ki bi po njegovih besedah učinkoviteje povezoval tožilstvo in policijsko delo pri pregonu koruptivnih dejanj.

Gospodarski izzivi Pomurja

Na vprašanje o podpovprečnih plačah in dodani vrednosti v Pomurju je Logar poudaril pomen turizma, gozdarstva in sonaravnega razvoja. Po njegovih besedah so to panoge, s katerimi lahko tudi manj uspešni deli Slovenije dobijo razvojni zalet, pri čemer je izpostavil podjetniško pobudo, nove turistične zmogljivosti in uporabo naravnih danosti. Napovedal je, da bo vlada z obiski regij iskala konkretne odgovore na izzive posameznih prikrajšanih delov Slovenije.

Glede navedb, povezanih s poslancem stranke Resnica Borisom Mijićem, je Logar dejal, da verjame, da bo v okviru postopkov ugotovljeno, ali je prišlo do kršitev, in da bo v primeru ugotovljenih kršitev sledila ustrezna sankcija. Po njegovih besedah so tudi takšni primeri in morebitno nezaupanje v delovanje pravne države razlog za potrebne sistemske spremembe na področju pravosodja.

Ob koncu je komentiral še primer mučenja živali na kmetiji pri Križevcih. Poudaril je, da ima do nasilja nad živalmi ničelno toleranco. "Mislim, da mora biti kazen temu primerna," je zaključil.

Anže Logar lesna industrija gospodarstvo turizem Agra

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natmat
25. 08. 2026 16.54
Povezovanje znotraj strankarskih interesov...je pozabil povedat...
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