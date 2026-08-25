'Povezava lesne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija'

Kot je izjavil Logar, sicer tudi podpredsednik vlade, pripravljajo razpis za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Z njim želijo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov v verigi razvoja Slovenije. Slovenija ima po njegovih besedah za to ustrezno znanje in tradicijo, predvsem pa gozdno bogastvo, ki ga je mogoče bolje izkoristiti za gospodarski in regionalni razvoj.

Logar je opozoril, da stanje v slovenski lesni verigi ni rožnato, saj se je delež izvoza hlodovine v zadnjem času še povečal. Slovenija po njegovih besedah potrebuje razvojni premislek, kako svojo konkurenčno prednost na področju lesa bolje uporabiti za gospodarski in regionalni razvoj. V času svojega mandata napoveduje več ukrepov za spodbujanje lesnopredelovalne industrije, ki ji želi vrniti veljavo.

"Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarski in regionalni razvoj," je dejal. Razpis, ki je v pripravi, bo po njegovih besedah podprl pomembne dele lesnopredelovalne verige, saj Slovenija po njegovem potrebuje "kvantni preskok naprej".