Povežimo Slovenijo: na volitve z zavezami v dobro gospodarstva, ljudi in narave

S podpisom se je peterica strank zavezala, da bodo pod imenom Povežimo Slovenijo oblikovale najboljšo listo kandidatov, ki jim bodo nudile vso potrebno infrastrukturo. Predsedniki strank bodo v soglasju sprejemali odločitve glede oblikovanja skupne poslanske ekipe in sodelovanja z zavezniki po volitvah. Pogodba, ki so jo podpisali, velja za določen čas, do izteka prihodnjega mandata državnega zbora.

Predsednik stranke Konkretno in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da so v gibanju pokazali, da so sposobni preseči razlike, ki obstajajo med podpisnicami, in pogled usmeriti v prihodnost. "Če želimo Slovenijo postaviti na vrh svetovne verige uspešnosti, moramo pokazati, da z novo politično formo mislimo resno. Namesto razkola potrebujemo sodelovanje," je dejal.

Sodelovanje je izpostavil tudi predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš. Ugotavljal je, da okoljska politika zadnjih 30 let ni imela ljudi, ki bi iskali skupne rešitve. Dnevno se po njegovih besedah zastruplja vodo, zrak in naš življenjski prostor in takšno je po njegovem mnenju tudi aktualno stanje v hramu demokracije.

Predsednik NLS in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler je ob tem ocenil, da politični krč, ki je prisoten pred volitvami, škodi gospodarstvu in državljanom. "Zato je odgovornost vseh tistih, ki se čutimo poklicane, da kreiramo prihodnost politike v Sloveniji, da ustvarjamo dialog, da združujemo in ne izključujemo nikogar v naprej," je sklenil.

Predsednik stranke Novi socialdemokrati Andrej Magajna pa je dejal, da ga današnji podpis pogodbe spominja na podpis predsedstva Demosa pred 30 leti. Pri tem je dodal, da socialdemokrati gibanju dodajajo nove barve. Izpostavil je vrednote NOB, ki je bil legitimna pravica naroda, da se obrani okupatorja, partizansko gibanje pa označil za dejanje domoljubja. "Znali smo povezati, stopiti skupaj leta 41 in leta 91, ko smo bili ogroženi in to bi moralo biti vodilo za naprej," je sklenil.

Uradni govornik gibanja je postal Marko Balažic, ki je dejal, da smo iz Slovenije izgnali razum in prednost dali zlobi. Zato so se povezali v gibanje, ki želi bolj strpno družbo, v kateri bi se znali pogovarjati in biti spoštljivi, kjer bi pravila veljala za vse enako.

Pobudnica gibanja Nada Pavšer pa je dejala, da želijo graditi pot na temelju treh stebrov trajnostnega razvoja, ki so ljudski socialni-steber, zeleni steber in liberalno-gospodarski steber. Poudarila je, da če želijo ta trajnostni vidik uresničevati v življenju in praksi, je potreben zelo širok konsenz.

Pri podpisu pogodbe so bili prisotni tudi predsednik DZ in podpredsednik Konkretno Alojz Kovšca, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in zdravnica Tina Bregant, svetovalec v kabinetu predsednika države in nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič in ministrica za izobraževanje Simona Kustec.