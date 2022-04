Povežimo Slovenijo v pomladitev ekipe, Počivalšek razočaran, a optimističen

Kot ključno je v pismu izpostavil, da stranka pogled usmeri naprej. Prepričan je namreč, da bodo z jasno vizijo, odločnostjo in predanostjo cilju dosegli najboljši rezultat. Kot je zatrdil, se ne bodo ustavili, ampak se bodo s svojimi kandidati podali na lokalne in predsedniške volitve. V začetku tedna se je sicer sestal tudi izvršni odbor Konkretno, ki je opravil analizo kampanje in volilnega rezultata, so potrdili v stranki. O zamenjavi vodstva zaradi slabšega volilnega rezultata od pričakovanj pa na izvršnem odboru ni bilo govora.

Stranka Konkretno se je na državnozborske volitve podala na listi gibanja Povežimo Slovenijo, na kateri so nastopile še stranke SLS, NLS, Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija. Gibanje Povežimo Slovenijo je na volitvah podprlo 3,42 odstotka volivcev, kar je precej manj od dvomestnega rezultata, ki so ga pred volitvami napovedovali prvaki posameznih strank.

V Povežimo Slovenijo bi pomladili ekipo

Analizo rezultatov so opravili tudi v gibanju Povežimo Slovenijo, ob tem pa sklenili, da bodo v prihodnje potrebne spremembe v vrhu gibanja, predvsem v smeri pomladitve ekipe in zagotovitve večjega deleža ženskih kvot, so pojasnili v stranki Konkretno.

Tega pa ne potrjuje predsednik SLS in vodja volilnega štaba Povežimo Slovenijo Marjan Podobnik. Kot je pojasnil, so se v tem tednu, enako kot v času kampanje, sestali kandidati in kandidatke liste. Po njegovih besedah je bil na srečanju govor predvsem o oceni kampanje, med drugim so po Podobnikovih navedbah nekateri izrazili tudi obžalovanje, da v zaključnem delu kampanje v ospredju niso več nastopali "najuglednejši kandidati", kot sta Alojz Kovšca in Tina Bregant ter podpornik gibanja Ernest Petrič.

Zbrani na srečanju pa so se strinjali, da se vodstva strank v nadaljevanju "dogovorijo, kako naprej", je pojasnil Podobnik. Vodstvo strank in gibanja Povežimo Slovenijo se bo tako sestalo prihodnjo sredo, ko bodo tudi opravili bolj podrobno analizo.

Sicer pa med akterji gibanja Povežimo Slovenijo ostaja konsenz, da se v takšni obliki z lastnimi kandidati podajo tudi na lokalne in predsedniške volitve, ki Slovenijo čakajo jeseni. Kot še zatrjujejo v stranki Konkretno, imajo za slednje "še nekaj asov v rokavu" in bodo ponudili tudi kandidate, ki se na državnozborskih volitvah niso predstavili.