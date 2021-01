Novo gibanje starih strank in znanih obrazov

Po njegovih besedah sta sodelovanje v gibanju potrdila izvršni odbor Zelenih in glavni odbor SLS. V vabilu na današnjo predstavitveno novinarsko konferenco pa so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, navedli tudi Novo ljudsko stranko Franca Kanglerja, Celjsko županovo listo Bojana Šrota, listo koprskega župana Aleša Bržana, pa tudi predsednika vladne SMC Zdravka Počivalška.

Med posamezniki, ki so nastopili tudi v predstavitvenem videu gibanja, pa so med drugim tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča in svetovalec predsednika republikeErnest Petrič, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Slovenije Luj Šprohar, pevec in skladatelj zabavne glasbe Oto Pestner ter judoistkaLucija Polavder.