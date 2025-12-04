Povezovanje na desni sredini: kot alternativa Janši ali da mu omogočijo sestavo vlade?

Na vprašanje, ali je povezovanje NSi z SLS in Fokusom alternativa Janezu Janši in njegovi SDS, ali pa je cilj, da tako povezane stranke na prihajajočih volitvah zberejo dovolj glasov in Janši omogočijo sestavo vlade, Vrtovec odgovarja: "Počnemo tisto, o čemer druge stranke v Sloveniji samo govorijo. Iščemo močne sinergije za nastanek razvojne koalicije, alternativo sedanji vladajoči koaliciji, ki Slovenijo na različnih področjih, tako družbeno-vrednostnem, kot tudi ekonomskem, pelje v popolni kaos. Volitve bodo pokazale, kdo je tisti, ki bo dobil največje zaupanje, da je lahko mandatar te nove razvojne koalicije."

Kako se na parlamentarne volitve pripravlja desna sredina? S kom se bodo povezovali, morda združevali? O tem se je Uroš Slak v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjal s predsednikom stranke NSi Jernejem Vrtovcem in predsednikom Demokratov Anžetom Logarjem .

Vrtovec meni, da Slovenija s trenutnim tempom vlade Roberta Goloba ne zmore več. "To nas je prisililo, stranke na desni sredini, k povezovanju, k enotnosti, da pokažemo moč in upanje, da je oblikovanje drugačne koalicije, kot jo predstavlja leva vlada, leva koalicija, možno," je poudaril.

Kako pa Logar gleda na povezovanje prej omenjenih strank? Na teh volitvah več ne bo ideologije novega obraza, je prepričan. "Kar pomeni, da ima volivec na razpolago – ne tabulo raso oziroma prazen list – ampak jasne politične alternative. In zdaj se bo končno lahko sam odločil, kaj bo podprl. In jaz pravim, da smo Demokrati tista izbira, ki dejansko lahko pokažemo drugačno smer, kjer stranke znajo sodelovat, predvsem zato, ker je dobro za Slovenijo. In z velikim zaupanjem in pričakovanjem gledam na naslednje volitve," je dejal.

