Slovenija

Povezovanje na desni sredini: kot alternativa Janši ali da mu omogočijo sestavo vlade?

Ljubljana, 04. 12. 2025 22.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Medtem ko se Prebiličev Prerod pogovarja s Socialnimi demokrati o morebitnem sodelovanju na volitvah, se stranke združujejo tudi na desni sredini. Na programski konferenci NSi smo lahko videli tako Tino Bregant iz SLS kot Marka Lotriča iz Fokusa. Ali je povezovanje NSi s stranko SLS in Fokusom alternativa Janezu Janši ali pa je cilj, da povezane stranke na naslednjih volitvah dobijo dovolj glasov in Janši omogočijo sestavo vlade? In kakšno alternativo ponujajo Logarjevi Demokrati?

Kako se na parlamentarne volitve pripravlja desna sredina? S kom se bodo povezovali, morda združevali? O tem se je Uroš Slak v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjal s predsednikom stranke NSi Jernejem Vrtovcem in predsednikom Demokratov Anžetom Logarjem.

Na vprašanje, ali je povezovanje NSi z SLS in Fokusom alternativa Janezu Janši in njegovi SDS, ali pa je cilj, da tako povezane stranke na prihajajočih volitvah zberejo dovolj glasov in Janši omogočijo sestavo vlade, Vrtovec odgovarja: "Počnemo tisto, o čemer druge stranke v Sloveniji samo govorijo. Iščemo močne sinergije za nastanek razvojne koalicije, alternativo sedanji vladajoči koaliciji, ki Slovenijo na različnih področjih, tako družbeno-vrednostnem, kot tudi ekonomskem, pelje v popolni kaos. Volitve bodo pokazale, kdo je tisti, ki bo dobil največje zaupanje, da je lahko mandatar te nove razvojne koalicije."

Preberi še NSi predstavil gospodarski del volilnega programa, SDS niso povabili

Vrtovec meni, da Slovenija s trenutnim tempom vlade Roberta Goloba ne zmore več. "To nas je prisililo, stranke na desni sredini, k povezovanju, k enotnosti, da pokažemo moč in upanje, da je oblikovanje drugačne koalicije, kot jo predstavlja leva vlada, leva koalicija, možno," je poudaril.

Kako pa Logar gleda na povezovanje prej omenjenih strank? Na teh volitvah več ne bo ideologije novega obraza, je prepričan. "Kar pomeni, da ima volivec na razpolago – ne tabulo raso oziroma prazen list – ampak jasne politične alternative. In zdaj se bo končno lahko sam odločil, kaj bo podprl. In jaz pravim, da smo Demokrati tista izbira, ki dejansko lahko pokažemo drugačno smer, kjer stranke znajo sodelovat, predvsem zato, ker je dobro za Slovenijo. In z velikim zaupanjem in pričakovanjem gledam na naslednje volitve," je dejal. 

Kako bosta oba strankarska prvaka prepričevala volivce, s kom bodo šli v zavezništva – več o tem pa prisluhnite v zgoraj priloženem pogovoru.

politika desna sredina združevanje anže logar jernej vrtovec
