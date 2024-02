Ruparjev spor s Klakočar Zupančičevo: 'Česa takega nisem slišal niti v zaporu'

"Hvala lepa. Gremo naprej. Nehajte!"

"Oprostite, stigmatizacija ..."

"Nehajte!"

"Ne derite se vi name, vi niste nič, gospa ..."

"Nehajte!"

"Vi niste nič. Ne derite se name!"

"Prosim, da se nehate dret, ker niste v otroškem vrtcu. Niste vzgojiteljica, ampak ste žal predsednica parlamenta .. še zaenkrat, upam, da ne več dolgo ..."

Tak je bil vrhunec ostrega, več kot 10-minutnega besednega obračuna med predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, Pavlom Ruparjem in Zvonetom Černačem. Povod pa – opazka enega od poslancev Svobode, da je predlagatelj zakona Rupar tudi nekdanji zapornik.

"Ja, jaz sem bil zaprt. Drži, zaprli so me ljudje vašega kova. In povem vam še nekaj ..." je začel Rupar.

Predsednica DZ pa ga je ustavila: "Dobro gospod Rupar, hvala lepa. Tole, oprostite, to si pa vi ne boste dovolili, kadar jaz predsedujem."

A ne samo Rupar, korak predaleč, tako Klakočar Zupančič, je z večkratnim ploskanjem naredila tudi skupina upokojencev, ki je razpravo spremljala z balkona.

"Zdaj pa prosim, če se odstranite iz dvorane, če ne vas bodo odstranili varnostniki," jim je dejala.

A to ni bilo potrebno. Naj dvorano zapustijo, je skupino upokojencev nato pozval kar Rupar.

"Tak način komunikacije ... Jaz ga nisem niti v zaporu slišal. Jaz se v bistvu še kar tresem," nam je povedal Rupar, ki od Klakočar Zupančičeve tudi pričakuje opravičilo. "Ne bo nič narobe, če mogoče malo sestopi iz te oblasti."

"Ne vem, zakaj bi se mu opravičila. Ne vidim nobenega razloga." Tako pa predsednica državnega zbora, ki za svojo reakcijo meni, da je bila zgolj malce bolj čustvena. "In sicer samo zato, ker je gospod Rupar v svojih izvajanjih spodbujal k nasilju, izrekal grde žaljivke na račun poslank in poslancev tudi name osebno so letele, in tudi kletvice je bilo mogoče slišati!"

Tega pa da v prenosu seje ni moč slišati, saj je bil njegov mikrofon takrat izklopljen.