Težke kovine in nedovoljena raba FFS na vodovarstvenih območjih

Inšpektorji so preverjali tudi, ali imajo nosilci kmetijskih gospodarstev izdelane gnojilne načrte, izvajajo analize tal, hitre talne nitratne teste ter vodijo evidence o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev na zemljiščih.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je inšpektorat vzorčenje tal izvedel na lokacijah, kjer so določeni režimi varovanja podtalnice na podlagi uredb o vodovarstvenih območjih. Z analizo so ugotavljali prisotnost težkih kovin in nitratov ter vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev. V vzorčenje pa so vključili tudi lokacije, ki niso varovane s posameznimi uredbami o vodovarstvenih območjih. Na teh lokacijah se je nadzirala uporaba digestata za gnojenje iz bioplinarn, in sicer prek ugotavljanja vsebnosti dušika, težkih kovin ter nekaterih obstojnih organskih onesnaževal v tleh, kot so poliaromatski ogljikovodiki (PAH) in poliklorirani bifenili (PCB).

Rezultati vzorčenja, ki so ga oktobra izvedli na 47 kmetijskih zemljiščih (od tega se jih 36 nahaja na vodovarstvenih območjih), so pokazali presežene vrednosti težkih kovin na petih zemljiščih, pri čemer se tri od njih nahajajo na najožjih vodovarstvenih območjih, eno od njih pa je bilo poplavljeno v ujmi avgusta 2023. V petih vzorcih so bile presežene vrednosti kobalta, arzena in kadmija, v dveh pa tudi opozorilne vrednosti bakra, svinca in cinka. Na kmetijskih zemljiščih, kjer je bil pri gnojenju uporabljen digestat, pa povečanih vrednosti težkih kovin v vzorcih niso ugotovili.

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v tleh so bili potrjeni na 12 od skupno 33 kmetijskih zemljiščih, na katerih so preverjali njihovo prisotnost. Od teh se jih 10 nahaja na najožjih vodovarstvenih območjih, med njimi pa so bila tri zemljišča (na vodovarstvenem območju Celje), avgusta 2023 poplavljena.

Na dveh kmetijskih zemljiščih so inšpektorji v tleh naleteli na prisotnost aktivnih snovi, katerih uporaba na najožjih vodovarstvenih območjih ni dovoljena. Na Ljubljanskem polju so ugotovili prisotnost metolaklora, katerega uporaba v Sloveniji ni dovoljena od leta 2024, v Črnomlju pa prisotnost klorantraniliprola.

Na preostalih desetih kmetijskih zemljiščih so bile prisotne aktivne snovi, ki so na teh območjih dovoljene za uporabo. Ugotovitve glede prisotnosti fitofarmacevtskih sredstev v tleh so pristojni posredovali tudi fitosanitarni inšpekciji na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da ugotovi skladnost po zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih.

Na kmetijskih zemljiščih, kjer je bil uporabljen digestat, pa inšpektorji prisotnosti poliaromatskih ogljikovodikov in polikloriranih bifenilov niso zasledili oz. so bile njihove koncentracije pod mejo določljivosti.

So pa medtem na enem od analiziranih zemljišč ugotovili kršitve zahtev iz uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri tem so naleteli na uporabo digestata pred letošnjim 1. marcem, ko velja obdobje prepovedi gnojenja, in sicer za pripravo tal za setev koruze.

Pristojni inšpektorji so na 21 zemljiščih preverjali tudi izpolnjevanje zahtev uredbe o vodovarstvenih območjih, saj 15 zemljišč na vodovarstvenih območjih v letošnji rastni sezoni ni bilo gnojenih.

Kršitve uredbe so zaznali na osmih zemljiščih, najpogostejše med njimi pa so se nanašale na prvo dognojevanje okopavin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, brez predhodno opravljenega hitrega talnega nitratnega testa, gnojenje brez obveznega gnojilnega načrta ter presežen enkratni vnos dušika iz mineralnih gnojil.

"Na podlagi prejetih rezultatov analiz vzorčenja inšpektorat o ugotovitvah obvešča zavezance. Zoper zavezance, pri katerih so bili ugotovljeni neskladni vzorci ali druge nepravilnosti, bo uvedel postopke v skladu z zakonodajo," so pojasnili na ministrstvu.

Z ugotovitvami vzorčenja je inšpektorat poleg pristojnega ministrstva seznanil tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in ministrstvoma za zdravje ter naravne vire in prostor.

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da skladnost krme in kmetijskih pridelkov, ki se tržijo oziroma vstopajo v prehransko verigo, pridelanih na kmetijskih zemljiščih s povišanimi vrednostmi težkih kovin in nedovoljene rabe fitofarmacevtskih sredstev, preverja uprava za varno hrano v skladu s svojimi postopki. Za namen informiranja kmetijskih svetovalcev in nadaljnjega ozaveščanja kmetov pa bodo rezultate analiz pristojni predstavili tudi Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.