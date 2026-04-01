Slovenija

Povišica v javnem sektorju, letos še dva plačna dviga

Ljubljana, 01. 04. 2026 14.32 pred 27 dnevi 2 min branja 38

Avtor:
STA M.S.
Plača

Z aprilom se osnovne plače v javnem sektorju zvišujejo za 0,9 odstotka. Gre za delno uskladitev z inflacijo na podlagi formule, kot so jo predvideli s plačno reformo. Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so finančni učinki v letošnjem letu ocenjeni na 39,3 milijona evrov.

V veljavo je stopila usklajena plačna lestvica, ki je bila v torek objavljena v uradnem listu. Vrednost prvega plačnega razreda, v katerega sicer ni uvrščen noben javni uslužbenec, po novem znaša 1265,19 evra. Vrednost najvišjega, 67. plačnega razreda, pa je 8900,43 evra.

S plačno reformo so namreč predvideli tudi način usklajevanja plač z inflacijo. V novem sistemu, prvič v letu 2029, naj bi se plače vsako leto uskladile v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, razen če do 1. aprila ne bi sklenili drugačnega dogovora.

Za leto 2025 so predvideli, da se plače ne bodo uskladile. Letos pa že velja prehodno obdobje, ko je usklajevanje predvideno, če rast cen življenjskih potrebščin preseže določen odstotek: v letu 2026 1,8 odstotka, v letu 2027 1,6 odstotka in v letu 2028 odstotek. V teh treh letih naj bi se tako plače uskladile v višini razlike med inflacijo in tem odstotkom.

Ker je rast cen življenjskih potrebščin za leto 2025 znašala 2,7 odstotka, za leto 2026 izračun po predvideni formuli pomeni, da se bodo osnovne plače javnih uslužbencev in plačna lestvica uskladili v višini razlike med 2,7 odstotka in 1,8 odstotka, torej za 0,9 odstotka.

Še dva dviga junija in decembra

V okviru plačne reforme sta sicer v javnem sektorju predvidena še dva plačna dviga, in sicer s 1. junijem in 1. decembrom. A teh ne bodo deležni vsi, saj je del zaposlenih zanje predvideno povišanje v celoti dosegel že z dosedanjima dvema dvigoma.

Prav tako se bo danes začel uporabljati osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se je 1. marca uskladil za 2,7 odstotka na 507,43 evra. Ta višina velja za vloge, vložene marca, oz. pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki so potekle marca. Zaradi višjega osnovnega zneska minimalnega dohodka sta denarna socialna pomoč in varstveni dodatek od danes višja, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

plača plačna reforma javni sektor
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dobro opazujem
02. 04. 2026 13.23
Place v javnem sektorju gredo gor samo najnizjim placanim usluzbencem in najbolj placanim, v to spadajo tudi vsi politiki ,ki so se vse stranke strinjale,vsem ostalim pa skoraj nic, tako,da ne nakladajte kar nekaj na pamet. Toliko ,da veste,da levi in desni delajo predvsem zase. Srednji razred pada in ga kaj hitro ne bo vec, ker je politikom pomembno,da zadovoljijo nizji sloj volivcev in najvisji. Pametnih volivcev pa ne marajo saj so jim je to kot kamen spotike in z njimi je najtezje marionirat.
Odgovori
+1
1 0
neobremenjen_
11. 04. 2026 15.46
ja kaj pa ti drobiš na pamet??? Če se dvigujejo za 0.9 odstotka, mi lepo prosim razloži kako je možno da se samo selektivno enim ja drugim ne, Ajde, ekonomist.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
02. 04. 2026 10.07
Javni sektor je svet za sebe. Povsod plače padajo, oni pa si jih dvigujejo. Za delavca pa vedno novi davki.
Odgovori
+2
3 1
neobremenjen_
11. 04. 2026 15.47
V kako gnili firmi ti delaš, da se ti plača zmanjšuje??? Jao, kake maš ti.
Odgovori
0 0
123soba
02. 04. 2026 09.51
Krasno, na Dolenjskem že plešejo in pospešeno delajo otroke.
Odgovori
+3
3 0
Tine990
02. 04. 2026 09.43
Z DVIGOVANJEM PLAČ V JAVNI UPRAVI SI JE GOLOB KUPIL VOLITVE!!! NAČRTNO VIŠA ŠTEVILO JAVNIH USLUŽBENCEV, KLJUB DIGITALIZACIJI!!! DRŽAVO BO PRIPELJAL DO PROPADA!!! KDO BO ŠE DELAL ČE 40% JAVNIH USLUŽBENCEV DELA OD DOMA IN PIJE KAVO OB 9H ZJUTRAJ V GOSTILNI??? SEDAJ PA BO DOBIL ŠE POVIŠICO!!!
Odgovori
+4
4 0
neobremenjen_
11. 04. 2026 15.49
Zavist kar peče, a? Če je delo narejeno, je zarad mene lahko delavec 12 ur na dan v gostilni na kavici. A tebe kdo nadzoruje, ko celi delovni dan po netu surfaš, pa neumne komentarje pišeš?
Odgovori
0 0
Smuuki
02. 04. 2026 09.30
8000€ plače v javnem sektorju, 1300€ plače v gospodarstvu in 800€ pokojnine. Pravičen sistem so nsm holobarji naredili. Slej ko prej bodo izginili. To je hujše od naravnih nesreč in bolezni. Reinkerniran komunizem, oligarhizem po rusko je garant za propad. Kdo bo še delal? Delaš in nimaš nič. Slej ko prej bo šlo vse na socialo. Od kje bo denar za 8000?
Odgovori
+9
9 0
neobremenjen_
11. 04. 2026 15.50
Smuki, če imaš 1300€ plače si si povsem sam kriv. Glede na to, da je delavcev v Sloveniji prmalo, si lahko mirno poiščeš boljšo službo. Če si seveda kvaliteten delavec...
Odgovori
0 0
batman1972
02. 04. 2026 09.13
Tole so se začeli bombončki ker bodo nove volitve. Če bi bilo vsaj malo normalno bi morali vsi ki so lagali o aferi z izraelci in sds že zdavnaj odstopiti in biti v vsah konkretni preiskavi. Ampak ne. Ukradeno sodstvo kpk sodišča policija. UKRADENA DRŽAVA
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
02. 04. 2026 09.00
Golobajzar na tuj račun velikodušno deli bonbončke, spjem je pa dvignil prispevke za 60%.
Odgovori
+8
8 0
lilihip
02. 04. 2026 08.56
golobnjak in levaki spet delijo bombončke, upam da čim več podjetij zapusti ta slovenistan
Odgovori
+6
6 0
apage
02. 04. 2026 08.37
Padamo v globalno krizo, v krizi smo v resnici že 2 leti ampak se ne zavedamo. Plače v javnem sektorju enormno gor, gospodarstvo peša... zanimivi časi prihajajo :)
Odgovori
+7
7 0
jogo
02. 04. 2026 08.13
Se bojim, da bo potreben ZUJF-2.
Odgovori
+7
7 0
ROMELS
01. 04. 2026 21.42
prvoaprilski nateg davkoplačevalcev.
Odgovori
+7
8 1
ap100
01. 04. 2026 21.29
vse učinke izračunajo narobe in potem novi davki za gospodarstvo
Odgovori
+7
7 0
mare2405
01. 04. 2026 20.43
Dajte že enkrat pod drobnogled državna podjetja. Namesto 40 let delovne dobe so se upokojevali v veliki večini pri 38 let delovne dobe in odpravnine tako visoke, da so si razliko med plačo in borzo pokrili! Kakšen privilegij 30+ let! Sramota, pa nihče 30+let tega niti omenjal ni. Javna uprava pa 50 EUR povišice bruto.
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
01. 04. 2026 20.43
karte so na mizi ... šifrer pa to
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
01. 04. 2026 20.19
Pa bosta realizirana? Kdo bo posodil denar za ta projekt. Že zdaj jemljejo kredite. Se bojim da bo to malo neodgovorno početje težko realizirat. Koga se bo obdavčilo?
Odgovori
+7
7 0
jedupančpil
01. 04. 2026 20.40
dolgotrajna oskrba ;) kmalu 25% ddv, pa davek na nepremicnine 🫠
Odgovori
+3
3 0
prince of persia
01. 04. 2026 18.50
Javna uprava je močno prenasičena (ogromno umetno ustvarjenih delovnih mest). Medtem ko sta javno šolstvo in javno zdravstvo močno podhranjena.
Odgovori
+11
11 0
ActiveR
01. 04. 2026 16.48
Mene bolj zanima kje bo druščina pernatega dobila denar!? Državna blagajna je v globokem minusu!
Odgovori
+14
14 0
Tako pac je
01. 04. 2026 17.35
Ah kaksno vprasanje? Kje pa dobijo denar za pomoc Ukrajini? Za pomoc Grciji pred leti? In ti bos zdej sitnaril za drobiz.
Odgovori
-6
5 11
NotMe
01. 04. 2026 16.00
Zakaj ni nobenega članka o 120 mio luknji ZZZS?! Maljevac bi včeraj moral kamne tolčt v kamnolomu, sicer pa se že dva meseca ve za skokovite podražitve, a ven se tole vrže zdaj, teden po volitvah?! Prav tako se je 3 mesece vedelo za tiste uboge izraelčke, a ven padlo teden PRED volitvami, prisluhov pa kot da ni?! Dajte no!!!
Odgovori
+17
19 2
kekyooo
01. 04. 2026 19.10
golob bi najraje odletel daleč stran v Gazo. ampak zdaj ko je še palestince na cedilu pustu s tem ko je odstopil od tožbe ga niti tam nočejo.
Odgovori
+8
8 0
neobremenjen_
11. 04. 2026 15.52
Najbrž zato, ker si si tole kar lepo izmislil. :)
Odgovori
0 0
Kmecka logika
01. 04. 2026 15.58
🤣🤣 ja super ko bi le se delali nekateri vsaj toliko kolikor jim gredo place gor...pa bi se bilo opraviceno
Odgovori
+10
10 0
Netajkun
01. 04. 2026 15.48
Povprečna neto plača v letu 2025 je 1.602 € . V javnem sektorju je zaposlenih 196.000 ljudi s povprečno plačo 1880 € neto , v gospodarstvu 642.000 ljudi s povprečno plačo okoli 1515 € neto , 105.000 oseb je pa samozaposlenih .
Odgovori
+13
13 0
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
