Povolilna analiza: v opoziciji in Gibanju Svoboda zadovoljni, Levica zaskrbljena

Po nedeljskih evropskih volitvah so prve analize doseženih rezultatov v ponedeljek opravili tudi v političnih strankah. Zvečer sta zasedala izvršilna odbora SDS in NSi in v obeh strankah ocenjujejo, da so z izidi evropskih volitev lahko zadovoljni. Z mobilizacijo volivcev, aktivnostmi stranke in rezultatom Svobode na evropskih volitvah je zadovoljen tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Po sestanku s poslansko skupino je pohvalil delo Državno volilne komisije (DVK) in se ji zahvalil. Kljub temu, da evropskega poslanca v Levici niso dobili, je njihova koordinatorka Asta Vrečko ocenila, da ima stranka dobro popotnico za nadaljnje delo. Koalicija je dobila "absolutno potrditev" tudi na referendumskih glasovanjih, celotna slika kaže, da je glas na strani strank leve sredine, meni.

V SDS, ki je s 30,64 odstotka dobljenih glasov oz. štirimi osvojenimi poslanskimi mandati na nedeljskih evropskih volitvah slavila, ocenjujejo, da so z rezultatom lahko zadovoljni.

V Evropski parlament se je ob zdajšnjima evropskima poslancema Romani Tomc in Milanu Zveru s preferenčnimi glasovi uspelo prebiti poslancu Branko Grimsu, ki je bil sicer peti po vrsti na kandidati listi, ter Zali Tomašič, ki ji je preboj v Bruselj uspel z repa kandidatne liste. Ob tem je presenetila tudi s številom zbranih preferenčnih glasov, med kandidati SDS jih je takoj za nosilko liste Tomc prejela največ izmed vseh kandidatov SDS, tudi tistih z več politične kilometrine. Če so v največji stranki opozicije pomirjeni z rezultatom, pa medtem predsednik stranke Janez Janša na družbenih omrežjih opozarja na nepravilnosti, do katerih bi lahko prišlo pri sami izvedbi volitev. Sajovic: Nismo in ne bomo muha enodnevnica Sajovic je povedal, da ga dva osvojena poslanska mandata Svobode v Evropskem parlamentu ne skrbita, imajo pa v stranki voljo in energijo, da svoje delo nadgradijo. "Resnica je, da je leva sredina na volitvah zbrala več posameznih glasov Slovenk in Slovencev kot desna sredina, ki je osvojila več mandatov," je zatrdil. Omenil je, da je podpora volivcev stranki jasna in spodbudna v primerjavi z javnomnenjsko podporo stranki pred pol leta. "Zmagali smo štiri pomembne referendume, do katerih so bila mnenja tistih, ki marsikaj analizirajo, zelo, zelo drugačna in ne najbolj podporna. Verjamemo, da ljudje najbolje vedo, da imajo prav," je dejal. Komentiral je tudi povezovanje strank na levi sredini. "Vsako povezovanje v politiki, predvsem tistih, ki ne uspejo, ne znajo sestaviti moštva, ki lahko prebije kritično maso, je legitimno, še posebej, če delijo vrednote, kot jih imamo mi. V Svobodi smo pa dokazali, da smo stranka, ki se gradi in raste ter da nismo in ne bomo muha enodnevnica," je zatrdil Sajovic. Kako bo Tonin v prihodnje stranko vodil iz Bruslja?

Matej Tonin odhaja v Bruselj. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Prve povolilne vtise pa so v ponedeljek zvečer pretresali tudi v NSi. "Prevladalo je zadovoljstvo, da smo ohranili status evropske parlamentarne stranke," so zapisali v NSi, ki je s 7,66 odstotka glasov osvojila en poslanski mandat. Dosežen rezultat pa po besedah predsednika NSi Matej Tonina kaže, da je stranka očitno v okoliščinah, ko so "konstantno napadani" tako s strani opozicijske SDS kot največje vladne stranke Gibanja Svoboda, razvila odpornost. V Bruselj je bil sicer z liste NSi izvoljen prav Tonin, ki o tem, ali torej rezultat volitev vidi tudi kot zaupnico njemu na čelu stranke odgovarja: "Večkrat sem rekel, da ko te v politiki odpisujejo, na zahodu velja edini standard, da greš na volitve in se stehtaš. Mislim, da sem zdaj odgovoril na vsa tista vprašanja, da so preferenčni glasovi povedali svoje in da je to vzpostavilo neko mirnost tudi znotraj stranke." Izvršilni odbor NSi je na ponedeljkovi seji sprejel tudi sklep, da volilni odbor pripravi analizo volitev in volilnih rezultatov, vprašanja, kako bo Tonin v prihodnje stranko vodil iz Bruslja pa naj še ne bi odpirali. Tonin je sicer v današnji izjavi za medije dejal, da ne bo "ne prvi ne zadnji predsednik stranke, ki je hkrati tudi evropski poslanec". Prepričan je, da je NSi utečena in kadrovsko dobro oblikovana stranka z izkušenimi poslanci v slovenskem parlamentu in izkušeno ekipi na centrali. "Ne vidim nobenih težav zaradi mojega dela v Evropskem parlamentu, hkrati pa se nameravam redno in konstantno vsak teden vračati domov, da bom prisoten tudi pri delu stranke v Sloveniji," je dejal. Tako načrtuje, da se bo na jesenskem volilnem kongresu NSi potegoval za nov mandat na čelu stranke. Politično slovo Ljudmile Novak Medtem pa so, kot kaže, volitve prinesle politično slovo za dosedanjo evropsko poslanko iz vrst NSi Ljudmilo Novak, ki je v nedeljo dejala, da je vesela, da je "politično ladjo varno pripeljala v pristanišče". Ob tem je Tonin dejal, da Novak ostaja članica stranke, kot nekdanja predsednica v slednji uživa tudi poseben status, v samo delovanje stranke pa bo vpeta, kolikor bo sama želela.

Ljudmila Novak ostaja članica NSi. FOTO: Bobo icon-expand

Glede rezultatov evropskih volitev v Sloveniji je Tonin še ocenil, da številke jasno kažejo, da je zmagala desna sredina. "Ljudje si želijo tudi drugačne politike v Evropi in mislim, da je bil to jasen signal, da si želijo drugačne situacije tudi doma. To je na nek način začetek konca Golobove vlade," voljo volivcev vidi Tonin. Po njegovem mnenju bi bile tako na mestu predčasne volitve. O dolgotrajnem nedeljskem čakanju na rezultate pa je Tonin poudaril, da je koalicija preslišala opozorila, da je ob evropskih volitvah na en dan nekorektno dajati tolikšno število referendumov. "Nekorektno je pričakovati, da bodo lahko volilni odbori povečano delo obdelali v istem časovnem okvirju kot v preteklosti," je ocenil. Vrečkova: Z rezultatom se ne smemo obremenjevati Levica je na nedeljskih evropskih volitvah izboljšala rezultat z državnozborskih volitev pred dvema letoma, s katerim stranka ni mogla biti povsem zadovoljna, je ocenila koordinatorica stranke, ki Levico vodi od jeseni in je torej stranko tokrat prvič popeljala na katere od volitev. Na nedeljskem glasovanju je sicer Levica po dosedanjih delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) osvojila 4,75 odstotka oz. 31.800 glasov volivcev. Na parlamentarnih volitvah leta 2022 pa 4,46 odstotka oziroma 53.234 glasov volivcev. "To kaže, da je naše delo v vladi in med ljudmi prepoznavno in ima stabilno podporo," rezultate interpretira vodja najmanjše koalicijske stranke. Ob tem je poudarila, da so evropske volitve vendarle nekoliko specifične, rezultate pa je moč pripisati tudi taktičnemu glasovanju. "S tem se seveda ne smemo obremenjevati, naša naloga je, da s svojim programom in delom prepričamo čim več ljudi. Naš cilj je izboljšanje življenja ljudi v Sloveniji in tudi v Evropi," je izpostavila Vrečkova. Tako verjame, da ima Levica dobro popotnico za delo v preostanku mandata aktualne vlade in prihodnje parlamentarne volitve.

Nataša Sukić, Astra Vrečko in Luka Mesec FOTO: Bobo icon-expand