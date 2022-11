Povolilna drama v Gorjah: Napake niso vplivale na volilni rezultat

V Gorjah so se lokalne volitve končale s tesnim volilnim izidom. Peter Torkar je svojega protikandidata in nekdanjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja premagal za 21 glasov. Kot kažejo podatki DVK, je Torkar zbral 824 glasov (50,65 odstotka), medtem ko je Poklukar zbral 803 glasove (49,35 odstotka). Poklukar se je zato pritožil in pozval k vpogledu v glasovnice.

Po končanju zasedanja občinske volilne komisije pa je bivši minister Janez Poklukar dejal, da "je pomembno, da smo skupaj z okrajno volilno komisijo ponovno pregledali glasovnice. Ob tem smo opazili nekaj napak, za katere verjamem, da se v bodoče ne bodo ponovile in niso vplivale na razplet volitev. Sedaj ni čas za delitev Gorjank in Gorjancev, čas je za spremembe in za to, da se povežemo in pričnemo z delom. Okrajni volilni komisiji se zahvaljujem za sodelovanje in ji tudi v bodoče želim vse dobro pri izvedbi volitev," je za 24ur povedal Poklukar.

Na vprašanje, če to pomeni, da je zadeva zdaj končana, je bivši minister odvrnil "zame da".