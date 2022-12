Povolilna drama v Velikih Laščah

Malovrh pravi, da ga je bolj kot kletvica zabolela oznaka "pritepenec". "Pritepencev je pa kar nekaj v naši občini, to se pravi ljudi, ki dajejo občini kar nekaj denarja z glavarinami, in jaz mislim, da se ta nestrpnost ne sme širiti. Jaz to razumem celo kot sovražni govor," je dejal Malovrh.

"Žaljivo in privoščljivo, ne samo do mene, ampak do vseh, ki so se v občino priselili od drugod," je prejeto SMS sporočilo komentiral odhajajoči župan Velikih Lašč, Tadej Malovrh . V sporočilu je občinski svetnik Rudi Rupar namreč zapisal: "J*** se, pritepenec."

A Malovrh na to odgovarja: "Vse seje so posnete, tako da si jih lahko na Youtubu pogledate in sami presodite, za kakšno poniževanje gre."

Da sta se Malovrh in Rupar pogosto javno sporekla, pritrjuje tudi občinski svetnik Srečo Knafelc, a dodaja, da je komunikacija tokrat prestopila vse meje. "Če bi bila neka normalna merila, bi zaradi take izjave moral on oditi. Poleg tega je on tudi sodnik porotnik in nekdo, ki je sodnik porotnik, si pa niti slučajno ne bi smel privoščiti takih izjav," pravi Knafelc.

Tudi novoizvoljeni župan Matjaž Hočevar meni, da Rupar ni ravnal pravilno. "Verjetno so pač vsa ta jeza in čustva privrela na dan. In še enkrat poudarjam: naj to rešujeta med sabo na drugih institucijah."