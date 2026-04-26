Povolilno javno mnenje: noben blok ne bi dobil večine

Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala Janševa SDS, ki jo podpira skoraj vsak četrti anketiranec. Z odstotno točko nižjo javno podporo sledi Golobovo Gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa nekaj več kot 8-odstotno podporo, Socialne demokrate podpira slabih šest odstotkov vprašanih, podobno kot tudi zavezništvo Levice in Vesne. Demokrati Anžeta Logarja bi prepričali dobre štiri odstotke, Stevanovićeva Resnica pa slabe štiri odstotke anketiranih. Prerod bi prepričal manj kot tri odstotke volivcev, podpora ostalim strankam pa je razdrobljena v slabih petih odstotkih volilnega telesa. To kaže, da volivci ne bi volili bistveno drugače. V seštevku bi bila podpora levim strankam nekoliko višja kot desnim, a noben politični blok ne bi dobil večine.

Delež neopredeljenih je dober mesec po volitvah relativno nizek. Da ne vedo, koga bi izbrali, se je izreklo nekaj manj kot osem odstotkov vprašanih. Da ne bi izbrali nobene, dobrih pet odstotkov, ostali niso želeli odgovoriti.

Na lestvici politikov so volivci aprila najboljšo povprečno oceno podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar. Anketa je bila sicer opravljena še pred njeno odločitvijo, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne bo predlagala nikogar. Drugo mesto je zasedel predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, četrto pa šef poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je šesti, mesto pred sokoordinatorjem Levice Luko Mescem in šefom neparlamentarnega Preroda Vladimirjem Prebiličem. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je tik nad polovico lestvice, druga sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je na dvanajstem mestu.

Na 14. in 15. mestu je vodilni dvojček Demokratov. Predsednik stranke Anže Logar je, glede na uvrstitve pred volitvami, izgubil precej političnega ugleda. Za njim pa je novinec na lestvici Tadej Ostrc, sicer šef poslancev Demokratov. Prvak SDS Janez Janša, ki se je po volitvah najbolj približal možnosti, da bi lahko bil v državnem zboru izvoljen za bodočega mandatarja, je pri repu lestvice priljubljenosti. Mesto pred novim predsednikom državnega zbora in šefom Resnice Zoranom Stevanovićem.