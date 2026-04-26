Slovenija

Povolilno javno mnenje: noben blok ne bi dobil večine

Ljubljana, 26. 04. 2026 20.29 pred 1 uro 2 min branja 80

Avtor:
24UR
Mediana

Kdo se lahko boji morebitnih predčasnih volitev in kdo ne? Bi te sploh presekale politično pat situacijo med levim in desnim blokom? Kaj kaže prva javnomnenjska raziskava po parlamentarnih volitvah, ki jo je za našo hišo opravil Inštitut Mediana.

Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala Janševa SDS, ki jo podpira skoraj vsak četrti anketiranec. Z odstotno točko nižjo javno podporo sledi Golobovo Gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa nekaj več kot 8-odstotno podporo, Socialne demokrate podpira slabih šest odstotkov vprašanih, podobno kot tudi zavezništvo Levice in Vesne. Demokrati Anžeta Logarja bi prepričali dobre štiri odstotke, Stevanovićeva Resnica pa slabe štiri odstotke anketiranih. Prerod bi prepričal manj kot tri odstotke volivcev, podpora ostalim strankam pa je razdrobljena v slabih petih odstotkih volilnega telesa. To kaže, da volivci ne bi volili bistveno drugače. V seštevku bi bila podpora levim strankam nekoliko višja kot desnim, a noben politični blok ne bi dobil večine.

Delež neopredeljenih je dober mesec po volitvah relativno nizek. Da ne vedo, koga bi izbrali, se je izreklo nekaj manj kot osem odstotkov vprašanih. Da ne bi izbrali nobene, dobrih pet odstotkov, ostali niso želeli odgovoriti.

Na lestvici politikov so volivci aprila najboljšo povprečno oceno podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar. Anketa je bila sicer opravljena še pred njeno odločitvijo, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne bo predlagala nikogar. Drugo mesto je zasedel predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, četrto pa šef poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je šesti, mesto pred sokoordinatorjem Levice Luko Mescem in šefom neparlamentarnega Preroda Vladimirjem Prebiličem. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je tik nad polovico lestvice, druga sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je na dvanajstem mestu. 

Na 14. in 15. mestu je vodilni dvojček Demokratov. Predsednik stranke Anže Logar je, glede na uvrstitve pred volitvami, izgubil precej političnega ugleda. Za njim pa je novinec na lestvici Tadej Ostrc, sicer šef poslancev Demokratov. Prvak SDS Janez Janša, ki se je po volitvah najbolj približal možnosti, da bi lahko bil v državnem zboru izvoljen za bodočega mandatarja, je pri repu lestvice priljubljenosti. Mesto pred novim predsednikom državnega zbora in šefom Resnice Zoranom Stevanovićem.

mediana volitve

Domačin v zaledju Kopra med sprehodom naletel na medveda

Pirc Musarjeva odgovarja na očitke o imenovanju mandatarja

KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kakorkoliže
26. 04. 2026 21.58
Če se do ponavljalo volitve, bo treba še enkrat najet skrivne snemalce.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
26. 04. 2026 21.56
Koliko stane to medijanino šloganje iz šalce kofeta?
Odgovori
+3
4 1
setisfekšn
26. 04. 2026 21.56
Desnica ne premore vec kot enega avtokrata janeta in za njim se skrivajo že 35 let edini ki ne pozna demokracije in postenja!saj desna sredina sploh ne obstaja ne vem kaj se delajo fine!samo skrajna desnica in nič drugega!
Odgovori
-3
1 4
Vesela Jasna
26. 04. 2026 21.55
Desni so se zaplezali s to srbsko navezo. Naj sedaj sestavijo to bizarno vlado. Ne bo jim lahko s temi čudaki iz Resnice. Ne bo jim lahko niti z ljudmi na ulicah, ki so polni gneva. Na sodu smodnika bodo sedeli do naslednjih volitev.
Odgovori
-4
1 5
Belibog
26. 04. 2026 21.55
Vse prirejeno, če pustimo stranke in se ozremo na osebnosti, matematično je nemogoče, da bi SDS, kot vodilna stranka imela svojega kandidata šele na 16 mestu popularnosti, ker jasno, kot beli dan, da tisti, ki bi volil SDS, ne bi kot osebnost volil NPM, razen če se dogajajo čudeži, kar je v Mediani možno.
Odgovori
+5
5 0
Vesela Jasna
26. 04. 2026 21.57
Seveda je prirejeno in popolnoma nelogično. To so ustvarjalci javnega mnenja.
Odgovori
+0
2 2
setisfekšn
26. 04. 2026 21.53
Primitivizem in plitko razmišljanje oz. Ga sploh ni skrajnih desničarjev je popolno!sam poglejte kako se maho primitivni obnaša
Odgovori
-2
2 4
kakorkoliže
26. 04. 2026 21.50
Bo treba ponovit volitve, se bolj zapufat in razmetat malo več denarja.
Odgovori
+3
5 2
mali.mato
26. 04. 2026 21.49
Podatki Statističnega urada RS (Surs) za februar kažejo padec izvoza za skoraj 39 odstotkov, kar je eden najhujših mesečnih upadov v zadnjih letih. Rezultati so katastrofalni.
Odgovori
+12
13 1
JApajaDAja
26. 04. 2026 21.56
...in cel svet nam zavida......
Odgovori
+2
2 0
presrani
26. 04. 2026 21.49
Pri tej anketi ni bilo še zajeto ,ko je gospod Maljevac dejal za dolgotrajno oskrbo korajža velja.
Odgovori
+5
7 2
supergigi
26. 04. 2026 21.46
Najbolje da ponavljamo volitve tolikokrat, dokler levičarji ne boste zadovoljni lol
Odgovori
+13
15 2
Vojko Kos
26. 04. 2026 21.51
Ste jih z Janšo zamenjali?!
Odgovori
-5
1 6
natmat
26. 04. 2026 21.44
NSi lažnivcem naseda vse preveč ljudi.. pač imajo v cerkvah učno uro zavajanja in sprenevedanj...
Odgovori
-15
2 17
Perivnik
26. 04. 2026 21.49
Oh, koliko preveč ljudi šele naseda lažnivemu Golobu in še bolj lažnivi Vrečkovi. Kaj pa moremo, ljudje smo pač naivni, nekateri pa merijo politike po svoji podobi? Zagotovo tisti, ki še vedno podpirajo koruptivnega Goloba?
Odgovori
+6
8 2
natmat
26. 04. 2026 21.56
NSi odkar ga spremljam ni nič konkretnega povedal še manj pa utemeljenega!!!
Odgovori
0 0
Srebrnl breg
26. 04. 2026 21.44
Čimprej pričakujem ukinitev rtv prispevka.
Odgovori
+13
13 0
Port__CN
26. 04. 2026 21.42
Odhod na volitve bi bila najbolj normalna odločitev samo A kaj ko tam ni državotvornih ljudi (DRZAVNIKOV )
Odgovori
-10
1 11
Srebrnl breg
26. 04. 2026 21.40
Stevo je lepo dejal samo mirno.
Odgovori
+7
7 0
Belibog
26. 04. 2026 21.56
A si zdaj stranko zamenjal
Odgovori
0 0
gmajna
26. 04. 2026 21.39
To je bluz. Samo 10%, jih ne bi volilo so neopredeljenj. Narod bi šel v volit samo ne bi jih bilo velik9 izvojenjih v tej garnituri
Odgovori
-4
0 4
Srebrnl breg
26. 04. 2026 21.38
Zdaj ,ko sem dal glas Stevotu sem dosti bolj zadovoljen.
Odgovori
+2
4 2
Belibog
26. 04. 2026 21.58
A zdaj si na desni, čudeži se dogajajo.
Odgovori
0 0
ACC0
26. 04. 2026 21.38
Že diši po predčasnih volitvah.
Odgovori
-5
5 10
štajerski janezek
26. 04. 2026 21.38
Haha.. ste že začeli. Pa saj to ne moreš verjet 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+9
9 0
leviindesnikekci
26. 04. 2026 21.35
Mediana ahahahaha
Odgovori
+12
13 1
Srebrnl breg
26. 04. 2026 21.33
Še zdaj ne razumem kako sem v prejšnjem mandatu dal glas Robiju.
Odgovori
+8
11 3
Bbcc12
26. 04. 2026 21.34
Ker si kopija nika in SDS lažnjivi trol.
Odgovori
-10
3 13
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
moskisvet
Portal
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
okusno
Portal
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Kmetija
Hobit: Bitka petih vojska
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
