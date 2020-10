Povozili gosji par: bodo mučitelji živali sploh kdaj sedli na zatožno klop?

Lastniku gosi ni bilo do smeha ne takrat niti minuli teden, ko mu je iz Celja okrožna tožilka javila, da primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. V tem primeru mora predlog za pregon podati lastnik živali, a zakaj, če bi lahko to po uradni dolžnosti storilo tožilstvo samo, če bi dejanje treh storilcev preganjali kot mučenje živali. Prav na to so ciljali tudi lokalni policisti, ki so primer preiskovali, saj so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali in ne poškodovanja tuje stvari.

Kazenski zakonik je še bolj jasen: Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Zakaj torej takšna odločitev tožilke? Dobro vprašanje, glede na to, da smo tožilstvo vprašali in bili ob odgovoru zelo presenečeni: da v tej zadevi državnotožilska odločitev sploh še ni bila sprejeta. Zanimivo. Dopis tožilke Geršakove pravi drugače.

Po treh mesecih torej na mrtvi točki kljub temu, da so policisti predkazenski postopek končali v manj kot dveh tednih. Enako hitri so bili tudi njihovi ljubljanski kolegi minuli mesec, ko je ruski državljan, menda umetnik, takole pojedel ne le živega netopirja, ampak tudi zaščitenega. Vodja ljubljanskega tožilstva Katarina Bergant nam je glede pregona odgovorila, da državnotožilska odločitev v tej zadevi še ni bila sprejeta. In medtem ko tudi v Celju očitno še ne vedo, kako bi cestne divjake preganjali, so trojico, staro od 23 do 47 let, že poleti ostro obsodili vsaj domačini.