Cene češenj skočile v nebo: za kilogram tudi do 15 evrov

Smo na vrhuncu sezone obiranja češenj in domači sadjarji so z letošnjo letino večinoma zadovoljni. Drugače pa je v Goriških brdih, kjer je nedolgo nazaj klestila toča. Ponekod je vzela skoraj ves pridelek, ne samo češenj. Ob tem pa je povpraševanje ogromno in cene češenj se pri sadjarjih gibljejo od pet do sedem evrov, na tržnicah pa sežejo celo do 15 evrov za kilogram.