Povpraševanja po marelicah manj: so se kupci navadili na slabe letine?

Po petih letih pozebe in sodre so sadjarji na Primorskem letos končno dočakali obilno letino marelic. Teh je ponekod toliko, da se pod težo oranžnih sadežev šibijo veje. Je pa povpraševanja po marelicah manj kot v minulih letih, saj so se kupci očitno navadili na slabe letine. Marelica ni le okusen, ampak tudi z vitamini in hranili bogat sadež.