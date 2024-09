Povpraševanje po Ozempicu (pre)veliko, na spletu številni ponaredki

Na javni agenciji za zdravila in lekarniški zbornici so ob tem bolnike opozorili, da bodo, če se zdravijo z zdravilom Ozempic, morda morali nekaj časa počakati, da ga bodo dobili v svoji lekarni. Če pa ga ne bo na voljo daljši čas, jim svetujejo, da se o tem pogovorijo s svojim zdravnikom, ki jim bo morda predpisal drugo zdravilo.

Zdravniki so tako prejeli več obvestil, ki jih je imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pripravil v sodelovanju z EMA in JAZMP. Med priporočili, ki so jih izpostavili v sporočilu za javnost, je predpisovanje zdravila samo za odobrene indikacije, v skladu z dovoljenjem za promet, to je za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. "Vsaka druga uporaba predstavlja nenamensko uporabo izven odobrenih indikacij, ki bo poslabšala obstoječe pomanjkanje zdravila in ga odtegnila sladkornim bolnikom," so opozorili.

Uporaba zdravila se je namreč hitro povečevala predvsem zaradi učinka na znižanje telesne mase. Zaradi velikega povpraševanja pa proizvajalec ne uspe zadovoljiti vseh svetovnih potreb. Zato prihaja do občasnih motenj v preskrbi z zdravilom, ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod. Motnje v preskrbi pa se bodo predvidoma nadaljevale najmanj do konca leta.

Kot so zapisali v skupnem sporočilu za javnost, si Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) skupaj z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in v sodelovanju z deležniki v dobavni verigi prizadeva za nemoteno dobavo zdravila lekarnam. Lekarniška zbornica Slovenije pa skupaj z lekarniškimi farmacevti skrbi, "da lekarne izdajajo razpoložljive količine zdravila tako, da se v čim večji meri zagotovi zdravilo bolnikom s sladkorno boleznijo, ki se z njim že zdravijo".

Sicer pa so poudarili, da zdravilo Ozempic in druga zdravila s semaglutidom niso odobrena za t. i. estetsko hujšanje, torej pri tistih, ki nimajo diagnosticirane debelosti ali prekomerne telesne mase. "Pri taki uporabi pozitivno razmerje med koristjo in tveganjem ni ugotovljeno, zato jo močno odsvetujemo," so zapisali.

Kot so izpostavili, se omenjena zdravila varno uporabljajo le, če so pridobljena iz legalnih virov (lekarn), če jih je predpisal zdravnik in zdravljenje poteka pod zdravniškim nadzorom. Zdravilo Ozempic je namreč na trgu sorazmerno kratek čas. Pristojni organi redno spremljajo varnost zdravil, v tovrstnih primerih pa so še posebej pozorni. Že zdaj so znani neželeni učinki, kot so prebavne motnje, driska in bruhanje, slabost, omotica, zapleti diabetične retinopatije, občasno tudi akutni pankreatitis.

Na spletu veliko ponaredkov

Zelo odsvetujejo tudi nakup zdravil preko spleta, ker je na njem veliko ponaredkov in obstaja možnost, da zdravilo ne vsebuje učinkovine, da je odmerek napačen, da vsebuje neznane ali nadomestne sestavine, strupene primesi ali bakterije. Vse našteto pa lahko povzroči hudo poslabšanje zdravja.

Zdravilo Ozempic vsebuje učinkovino semaglutid, ki telesu pomaga zmanjšati koncentracijo krvnega sladkorja, kadar je krvni sladkor previsok, in lahko pomaga preprečiti bolezni srca. Namenjeno in odobreno je za sladkorne bolnike, ki imajo ob uporabi drugih zdravil, primerni prehrani in gibanju slabo urejen krvni sladkor.

Učinkovina semaglutid poleg povišanega krvnega sladkorja zmanjšuje tudi apetit in je v drugačni jakosti kot pri zdravilu Ozempic in pod drugim imenom odobrena tudi za obvladovanje telesne mase.

To drugo zdravilo je namenjeno zmanjševanju telesne mase pri tistih, ki imajo diagnosticirano debelost ali prekomerno telesno maso in z njo povezane zdravstvene težave, kot so sladkorna bolezen, visok krvni tlak, nenormalne ravni maščob v krvi, težave z dihanjem med spanjem, so že imeli srčni infarkt ali možgansko kap ali težave s krvnimi žilami.

Omenjeno zdravilo ima dovoljenje za promet v vseh državah članicah EU, tudi v Sloveniji, vendar se tako v Sloveniji kot v večini drugih držav EU, v dogovoru z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) še ne trži, da bi bilo več učinkovine semaglutid na voljo za zdravilo Ozempic, ki je namenjeno sladkornim bolnikom, so še pojasnili v sporočilu.