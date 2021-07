Povpraševanje za klimatsko napravo zelo veliko, monterji zasedeni do konca sezone

Pri nas so temperature v zadnjih dneh nekoliko padle, v naslednjem tednu pa nas čaka nov vročinski val. Tisti, ki je še nimajo, si bolj kot kadar koli zdaj želijo doma imeti klimatsko napravo. Te dni jo je dobiti – in to zmontirano – skoraj nemogoče. Monterji so namreč polno zasedeni, delajo vsak dan pozno v noč, čakalne dobe za vgradnjo pa so tudi do mesec dni. Nekateri so že zasedeni celo do konca poletja. Na dan vgradijo tudi trikrat več klim, kot recimo lani ob istem času.

