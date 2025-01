Povprečen odrasli Slovenec še vedno zaužije preveliko količino soli

Rezultati raziskave so pokazali, da odrasli prebivalci Slovenije v povprečju dnevno zaužijemo 10 g soli, kar je primerljivo s svetovnim povprečjem. "Med moškimi je povprečen vnos soli ocenjen na 11,7 g soli/dan, med ženskami pa je vnos nižji in znaša 8,7 g/dan. Priporočeni dnevni vnos soli, manj kot 5 g soli na dan, dosega le 12 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije. Med njimi so nekoliko bolj uspešne ženske (16 odstotkov) v primerjavi z moškimi (8 odstotkov)," je pojasnila doc. dr. Urška Blaznik , koordinatorka projekta.

Raziskava je potekala na nacionalno reprezentativnem vzorcu odraslih, starih od 25 do 64 let. Končni vzorec je vključeval 518 oseb.

Po več kot desetletju je NIJZ v sodelovanju z raziskovalnimi partnerji ponovno izvedli in nekoliko razširili raziskavo o spremljanju izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu odraslih prebivalcev Slovenije.

V sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko so na NIJZ izvedli tudi do sedaj najobsežnejšo analizo vsebnosti soli v postreženih kruhih in pekovskih izdelkih v Sloveniji, saj so ti prepoznani kot eni izmed ključnih virov soli v naši prehrani. Ugotovili so, da se je vsebnost soli v belih kruhih večjih proizvajalcev od leta 2012 znižala za 12 odstotkov, medtem ko je v celotni kategoriji kruhov zaznati le 7-odstotno zmanjšanje.

Po besedah direktorja inštituta za nutricionistiko Igorja Pravsta je bila najnižja povprečna vsebnost soli ugotovljena v črnem pščeničnem kruhu in rženem kruhu v večjih prodajalnah, najvišja pa belem pšeničnem kruhu in mešanem kruhu iz manjših pekarn.

Povprečna vsebnost soli v 'tipičnem' kruhu (tj. kruh, katerega vsebnost soli je izračunana na podlagi deležev porabe različnih vrst kruha v Sloveniji glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije o porabi v gospodinjstvih) je znašala 1,26 g soli/100 g kruha.

Na NIJZ še poudarjajo, da lahko za nižji vnos soli marsikaj storijo tudi potrošniki sami z bolj ozaveščenim izborom živil. Podatek o količini vsebovane soli je namreč del obveznega označevanja hranilne vrednosti na embalaži predpakiranih živil.

"Rezultati aktualne raziskave so potrošnikom lahko v pomoč, predvsem ko izbirajo nepakiran oz. postrežen kruh, saj v takšnih primerih zakonodaja ne predpisuje obveznega informiranja o hranilni vrednosti, vendar pa odgovorni in transparentni proizvajalci takšen podatek potrošnikom lahko ponudijo prostovoljno, na primer na spletni strani," so še navedli.