Povprečen Slovenec z boleznijo živi 13 let svojega življenja

Pričakovana življenska doba žensk v naši državi je skoraj 84 let, moških pa dobrih 78 let. Podatek, ki ga nihče od nas ne prebere rad, pa je, da z boleznijo preživimo približbno 13 let svojega življenja, pogosto seveda ravno v starosti. Da bi te usode spremenili, se tudi v Sloveniji pojavljajo klinike za dolgoživost. Tam z obširnimi preiskavami skušajo ugotoviti realno stanje vašega telesa in odkriti rezerve, ki lahko pripomorejo h kvaliteti življenja.

" 20. stoletju smo premagali okužbe z izumom antibiotika, takrat se je življenska doba bistevno podaljšala, zdaj pa se borimo proti kroničnim nenalezljivim boleznim, to so bolezni, ki dolgo nastajajo v nas, mi pa ne vemo, da se nekaj dogaja. In ko se enkrat pojavijo znaki, ki jih tudi občutimo, se je že zamudilo veliko časa," razlaga zdravnica medicine dela in ustanoviteljica prve klinike za dolgoživost pri nas, Marija Lucija Antolič, dr. med.