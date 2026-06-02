Slovenija

Povprečen Slovenec z boleznijo živi 13 let svojega življenja

Ljubljana , 02. 06. 2026 10.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Lesar
Starejša ženska se gleda v ogledalu

Ko slišimo starost, na kaj pomislite? Na bolečine, osamljenost, stisko? Ali da boste končno res imeli čas zase, za vnuke, za hribe, da boste s ponosom povedali številko, ki opisuje vaša leta na tem svetu?

Pričakovana življenska doba žensk v naši državi je skoraj 84 let, moških pa dobrih 78 let. Podatek, ki ga nihče od nas ne prebere rad, pa je, da z boleznijo preživimo približbno 13 let svojega življenja, pogosto seveda ravno v starosti. Da bi te usode spremenili, se tudi v Sloveniji pojavljajo klinike za dolgoživost. Tam z obširnimi preiskavami skušajo ugotoviti realno stanje vašega telesa in odkriti rezerve, ki lahko pripomorejo h kvaliteti življenja.

" 20. stoletju smo premagali okužbe z izumom antibiotika, takrat se je življenska doba bistevno podaljšala, zdaj pa se borimo proti kroničnim nenalezljivim boleznim, to so bolezni, ki dolgo nastajajo v nas, mi pa ne vemo, da se nekaj dogaja. In ko se enkrat pojavijo znaki, ki jih tudi občutimo, se je že zamudilo veliko časa," razlaga zdravnica medicine dela in ustanoviteljica prve klinike za dolgoživost pri nas, Marija Lucija Antolič, dr. med.

Mladost in starost
FOTO: Shutterstock

Novodobna medicina poleg sodobnih diagnostičnihi metod prepoznavanja bolezni že v zelo zgodnji fazi, pa ne more preprečiti neizogibnega: staranja. "Tudi, če smo zdravi, bomo med 40. in 80. letom, če ne bomo delali na tem, izgubili 70 odstotkov mišične moči, to pomeni, da bo postalo težko iti v trgovino in vrečko prinesti doma."

Zdravnica v pogovoru za Svet opozori še na največji zdravstveni problem, sladkor. "Govorim o sladkorju, ki ga dodajajo, da izboljšajo okus sladkim pijačam, kruhu denimo. To v telesu spremeni mehanizme in vpčivajo na procese, ki na dolgi rok lahko vodijo v raka, demenco, sladkorno bolezen tipa 2 ..."

Kaj lahko sami naredite za kvalitetno starost in koliko vam lahko pri tem pomagajo prehranski dodatki, pa v posnetku oddaje Svet.

