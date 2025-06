Povprečna plača aprila nominalno navzgor, realno navzdol

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Sprevodnik v vlaku odkrije Gorenjca brez vozovnice. Po nekaj krepkih medsebojnih besedah sprevodnik izgubi potrpljenje, prime kovček Gorenjca in zavpije: "Če takoj ne plačate vozovnice, bom vaš kovček vrgel skozi okno!" Takrat se Gorenjec prime za glavo in zarohni: "Najprej ste vpili name, zdaj mi hočete pa še sina ubiti!"