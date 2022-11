Povprečna starost očeta ob rojstvu otroka je skoraj 34 let

Ob mednarodnem dnevu moških, ki ga obeležujemo 19. novembra, je Statistični urad RS pripravil statistiko zanimivosti o močnejšem spolu, ki med drugim potrjuje, da so bili lani očetje v Sloveniji ob rojstvu otroka povprečno skoraj tri leta starejši kot ženske. Plačna vrzel med moškimi in ženskami v Sloveniji je v letu 2021 znašala 2,7 odstotka, kar pomeni, da so imeli zaposleni moški v povprečju za toliko višje plače kot ženske. Plače žensk so bile višje od plač moških samo v uradniških poklicih.

V Sloveniji živi 8210 več moških kot žensk. Na začetku leta 2022 jih je namreč v naši državi prebivalo 1.057.695, žensk pa 1.049.485. V povprečju so moški slaba tri leta mlajši od žensk, saj je njihova povprečna starost 42,4 leta, starost žensk pa 45,3 leta. Ko so moški prvič postali očetje, so bili stari povprečno 33,8 leta, matere 31,1 leta, so zanimivost zbrali predstavniki Statističnega urada RS (Surs).

icon-expand 33,8 leta je bila povprečna starost očetov ob rojstvu otroka v 2021. FOTO: Shutterstock

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki se od 1999 praznuje 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Letošnje geslo je 'Pomoč moškim in fantom'.

Brez služb manj moških kot žensk Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2021 pri moških v Sloveniji višja (60,2-odstotna) kot pri ženskah; pri nežnejšem spolu je namreč znašala 51,2 odstotka. V istem letu je bilo tudi manj moških brez služb kot žensk. Stopnja brezposelnosti med moškimi je bila tako 4,3-odstotna, med ženskami 5,3-odstotna. Skoraj 143.000 (28,2 odstotka) vseh delovno aktivnih moških je bilo leta 2021 v predelovalnih dejavnostih. 13 odstotkov jih je delalo v gradbeništvu, 11,1 odstotka pa v dejavnostih trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Tudi med ženskami jih je bilo največ (16,2 odstotka) v predelovalnih dejavnostih.

icon-expand Delovno aktivni moški po dejavnostih, 2021. FOTO: SURS

icon-expand Delovno aktivne ženske po dejavnostih, 2021. FOTO: SURS

Moški v povprečju zaslužijo več kot ženske Plačna vrzel med spoloma v Sloveniji je lani znašala 2,7 odstotka. To pomeni, da so imeli zaposleni moški v povprečju za toliko višje plače kot ženske, so pojasnili pri Sursu. Največje razlike so bile pri skupini poklici za storitve, prodajalci – moški so imeli za 21,1 odstotka višje plače kot ženske. Samo v eni poklicni skupini, med uradniki, so bile plače žensk za 1,4 odstotka višje od plač moških.

icon-expand Plačna vrzel v Sloveniji, 2021. FOTO: SURS

V 2020 je bila plačna vrzel v državah članicah EU 13-odstotna. Najvišja je bila v Latviji (22,3 odstotka), najnižja pa v Luksemburgu (0,7 odstotka). Slovenija se je s 3,1-odstotno plačno vrzeljo leta 2020 uvrstila na tretje mesto za Luksemburgom in Romunijo. Največ srednješolsko izobraženih V 2021 je največ moških v Sloveniji, starih najmanj 15 let, doseglo srednješolsko izobrazbo. V primerjavi z ženskami je bil med moškimi manjši delež tistih s končano največ osnovno šolo, pa tudi s terciarno izobrazbo. Delež terciarno izobraženih moških se povečuje: leta 2011 jih je to izobrazbo doseglo 15,3 odstotka, leta 2021 pa 20,7 odstotka.

135 ženinov starejših od 64 let V 2021 je bilo sklenjenih 5916 zakonskih zvez. Največ ženinov (25,5 odstotka) je bilo starih 30–35 let, medtem ko je bila večina nevest nekoliko mlajša: 27,4 odstotka jih je bilo iz starostne skupine 25–29 let. 135 ženinov je bilo starih 65 let ali več, toliko starih nevest je bilo precej manj, 57.

icon-expand Sklenitve zakonskih zvez, 2021. FOTO: SURS

Kako pa je z ločitvami? Lani je svojo zakonsko vez razdrlo 2322 parov. Največ žensk (19 odstotkov) se je ločilo, ko so bile stare 40–44 let, sledile so tiste v starostni skupini 45–49 let (18,6 odstotka). Podobno je bilo med ločenimi moškimi. Največ (19,2 odstotka) se jih je ločilo v starostni skupini 40–44 let, sledila je skupina 45–49 let (17,5 odstotka). 149 ločitev je bilo med moškimi in ženskami, starimi 60 let ali več.

icon-expand Razveze zakonskih zvez, 2021. FOTO: SURS