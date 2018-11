7,6 odstotka testiranih voznikov ob martinovem popilo preveč alkohola

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj, so policisti včeraj zvečer preverjali, ali vozniki vozijo trezni. Ustavili in kontrolirali so 215 voznikov, trije med njimi pa so imeli v izdihanem zraku več alkohola od dovoljenega. Dvema voznikoma je preizkus pokazal rezultat do 0,52 mg/l alkohola, enemu pa 0,89 mg/l alkohola. Vsi trije vozniki so bili izločeni iz prometa.

Nadzor nad vozniki so v petek izvedli tudi ljubljanski policisti. Ustavili in kontrolirali so 158 voznikov. Štirim voznikom so policisti odredili strokovni pregled na mamila, deset voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, en voznik pa je strokovni pregled za alkohol odklonil - vsi ti so bili izločeni iz prometa. V času nadzora so policisti zasegli eno vozilo ter izdali pet plačilnih nalogov za ostale cestno prometne prekrške.