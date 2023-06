Povprečna vrednost najcenejše košarice s 37,82 evri skoraj enaka kot marca

Glavni cilj projekta je še vedno zagotavljanje transparentnosti ponudbe in cen osnovnih živil, zato postopek izvedbe popisa ostaja nespremenjen in se izvede nenapovedano ter brez točne najave popisovalcev. Trgovci so o izvedbi popisa obveščeni pol ure pred prihodom popisovalca v trgovino, odgovorne osebe pa so lahko prisotne na samem popisu. Popisi se bodo ponovno izvajali vsakih 14 dni.

Predstavniki trgovcev Tuš, Spar, Mercator, Lidl, Hofer in Eurospin so v novem sklopu popisov, ki se nadaljuje z junija, sodelovali pri opredelitvi novih kategorij, ki jih je predhodno določilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Večina trgovcev je poskrbela, da je izvedba prvega popisa potekala nemoteno.

"Od zadnjega popisa v okviru prvega dela projekta do prvega popisa v nadaljevanju projekta (8. junija 2023) je opazno največje znižanje cen v kategoriji sončničnega olja, kjer je povprečna cena nižja za več kot 10 odstotkov. Sledi kategorija jogurta, v kateri je povprečna cena padla za dobrih sedem odstotkov. Povprečni ceni kruha in moke se v obdobju med popisi nista spremenili. Največje zvišanje povprečne cene je bilo v kategoriji krompirja, kjer se je povprečna cena povišala za kar 23,21 odstotka, kar je pogojeno s ponudbo mladega krompirja, za manj kot pet odstotkov pa so se zvišale cene v kategorijah jajc, mleka, piščančjega in svinjskega mesa," so zapisali.

V nadaljevanju bodo v spremljanje in analizo cen dodani tudi živilski proizvodi iz razširjene košarice, ki poleg 15 osnovnih skupin živil vključuje tudi dodatne kategorije: pršut, hrenovke, kuhan pršut, panceto ali slanino, mocarelo, pasterizirano polnomastno in posneto mleko, kislo smetano, polbeli kruh, bageto, žemljo, kajzerico, korenje, čebulo, banane, sončnično olje, limone in oljčno olje.

Podrobnejši rezultati popisa so sicer na voljo na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.