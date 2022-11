Povprečen Slovenec lani porabil 35 litrov vina, vinarje skrbi draginja

Colja je na ravni celotne države pojasnil, da je bil pridelek v primerjavi z letom prej, ko so v Sloveniji po podatkih statističnega urada pridelali okoli 84.000 ton grozdja, za okoli desetino manjši. "Ni ravno hud padec, je pa res, da sta bila zdaj zaporedoma dva letnika, ki nista bila preveč bogata, zato vinarji večjih zalog vina trenutno nimajo in bodo prišli ravno skozi," je izpostavil in dodal, da je kakovost po lanski vrhunski letos nekje v povprečju zadnjih let.

Čeprav je Colja ocenil, da večjih zalog vina slovenski vinarji nimajo, to po njegovih besedah ne pomeni, da ga bodo prodali z lahkoto, saj je na prodaji treba delati zelo veliko. Veseli ga, da največji izvozniki vina, kot so družbe P&F Wineries, Goriška Brda in Vinakoper, poročajo, da jim izvoz letos raste v povprečju za okoli deset odstotkov, kar pomaga tudi manjšim in družinskim vinarjem, ki s tem dobijo več prostora na domačem trgu. "Zato je treba delati v smeri pospeševanja izvoza in tukaj se mora država zavedati, da nam mora pomagati. Ne rečem, da tega ne počne, a je treba usmeriti še več naporov, da naredimo neko generično promocijsko telo, ki bo pomagalo izvozu slovenskega vina," je dejal.

Vinarje po pandemiji še bolj udarila draginja

Potem ko so vinarje zadnji dve leti prizadeli ukrepi zaradi covidne pandemija, zlasti pri prodaji gostinskemu in hotelskemu sektorju, je zdaj tudi po njih udarila energetska in splošna draginja. Po Coljevih besedah je to za njih hujši udarec, ki mu še ni videti konca. Deležni so namreč višanja cen energentov, še posebej pa je problematično višanje stroškov repromateriala, ki ga včasih sploh ni mogoče dobiti. Izpostavil je primer nabave steklenic, katerih cene so ob vsaki dobavi višje, pri čemer se zaradi pomanjkanja z dobavitelji sploh ne morejo pogajati.

Po drugi strani pa vinarji zelo težko dvigujejo cene vin, saj je kupna moč v Sloveniji zelo omejena, ljudje pa se lažje odrečejo kakovostni vinski kapljici kot nujnejšim prehranskim in drugim izdelkom. "Še huje, kupovati začnejo nizkocenovno, s tem pa ponavadi tuje vino," je dodal Colja, ki tudi v tem primeru pričakuje pomoč države sektorju, kakor celotnemu slovenskemu gospodarstvu, ki je v enakih težavah.

Cene vina v Sloveniji so po navedbah Colje še vedno bolj ali manj na ravni preteklih let. Nekateri vinarji so sicer malenkost dvignili cene, a večinoma še vedno čakajo, kaj se bo zgodilo na trgovskih policah. Ob tem si Colja želi, da bi politika nekoliko manj ustvarjala vzdušje hude krize.

Podatki Sursa sicer kažejo, da smo lani v trgovini za liter namiznega vina plačali povprečno 1,87 evra, za liter kakovostnega pa 4,59 evra. V gostinskem lokalu je bilo za liter kakovostnega vina treba odšteti 16,07 evra.