Povračilo obveznega zdravstvenega prispevka bo izplačano 22. julija

Ministrstvo je ob uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka v začetku leta upravičence do pravice do plačila prispevka obvestilo, da bodo tisti, ki so si v prehodnem obdobju od 1. januarja do 30. aprila oziroma od 1. februarja do 31. maja prispevek plačali sami, upravičeni do povračila plačanega prispevka v enkratnem znesku najkasneje do 31. julija, pri čemer ni potrebna nikakršna posebna vloga.

Do povračila so upravičene osebe, ki jim je v prehodnem obdobju priznana pravica do plačila prispevka in so hkrati upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, če so si v prehodnem obdobju prispevek plačale same, kot so upokojenci in zaposleni.

Upravičenci bodo za vsak prehodni mesec prejeli znesek posebej. Če sta do povračila za mesec upravičeni obe odrasli osebi, bo za ta mesec nakazan en skupni znesek, nakazilo pa bo izvedeno osebi, kateri se nakazuje denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek.