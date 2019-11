Povračilo stroškov cepljenja proti gripi za ogrožene samoplačnike

Starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice so letos upravičeni do brezplačnega cepljenja proti gripi. A v prvem tednu cepljenja so se lahko brezplačno cepili le pri svojem izbranem osebnem zdravniku, ne pa tudi pri drugem družinskem zdravniku (denimo če izbrani osebni zdravniki ne izvaja cepljenja ali če oseba nima opredeljenega osebnega zdravnika) ali na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Nato je ministrstvo spremenilo pravilnik o cepljenju, tako da se lahko te skupine ljudi brezplačno cepijo tudi pri drugem osebnem zdravniku ali na območnih enotah NIJZ. A nekateri bolniki so se pred spremembo pravilnika že cepili in so zato morali sami poravnati stroške cepljenja.

Na ministrstvu za zdravje svetujejo, naj se te osebe "za povrnitev stroškov obrnejo na izvajalca cepljenja", "torej tam, kjer so se cepili". Ti izvajalci pa se bodo za bodo povračilo sredstev obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.