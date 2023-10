Povrnitev intervencijskih stroškov: kako potekajo izplačila občinam?

Iz urada vlade za komuniciranje so pojasnili, da izplačila potekajo v skladu z dogovori, in sicer v roku osmih dneh po prejemu podpisanega zahtevka s strani občin.

Občina Prevalje je včeraj kot prva prejela povračilo intervencijskih stroškov v višini 5,5 milijona evrov. Sredstva bodo v tem tednu prejele še občine Črna na Koroškem (4,9 milijona evrov), Ribnica na Pohorju in Podvelka.

Vlada je upravi za zaščito in reševanje za povračilo intervencijskih stroškov 138 občinam zagotovila 95 milijonov evrov. Na upravi so do 5. oktobra prejeli okoli 30 zahtevkov občin.