Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Povsem spremenjen Šutarjev zakon: spremenili 29 od 30 členov

Ljubljana , 16. 11. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nika Kunaver , A.K.
Komentarji
40

Tri tedne po tragediji v Novem mestu bodo poslanci jutri dokončno potrjevali sicer povsem spremenjen Šutarjev zakon. Tik pred zdajci sta Gibanje Svoboda in SD - po številnih pomislekih iz pravosodja, nevladnih organizacij in tudi romske skupnosti - brez koalicijske Levice namreč spremenila veliko večino členov, kar 29 od 33. Kaj torej sploh še ostaja v zakonu, s katerim so se v zadnjem tednu ukvarjali praktično vsi državni organi? Ali se lahko jutri zgodi še kakšno presenečenje?

Pred zaključkom jutrišnjega zakonodajnega postopka za enega najhitreje spisanih zakonov bo pred poslance najprej stopil premier s svojo ekipo - odgovarjal bo na poslanska vprašanja.

Zatem pa bodo poslanci, po številnih pripombah, odločali o tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Pravna fakulteta, Vrhovno sodišče in državno tožilstvo, Inštitut za kriminologijo, Informacijska pooblaščenka, Pravna mreža za varstvo demokracije, tudi Svet in Zveza romske skupnosti. In nenazadnje Zakonodajno pravna služba državnega zbora, ki je Šutarjev zakon v petek raztrgala.

Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije.
Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije. FOTO: Bobo

Minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar pravi: "Nimamo nobenih težav, kar se tiče mehanizmov nadzora in še večjega nadzora nad samimi policijskimi pooblastili."

Vladajoči stranki Gibanje Svoboda in SD sta namreč v petek vložili kar 33 amandmajev, še tri pa nepovezani Logarjevi poslanci. Tudi te je zakonodajno-pravna služba pospremila z nekaterimi pomisleki. Špela Maček Guštin iz Zakonodajnopravne službe Državnega zbora pravi: "Amandmaji so bili pregledani res na hitro. Ocenjujem pa, da je pripombe mogoče upoštevati do seje državnega zbora."

Zakon se torej lahko tudi jutri še spreminja - za zdaj pa so večje spremembe naslednje:

Tudi v primeru dolga do države bo socialna pomoč še vedno mogoča, a ne v denarju, temveč za neposredna plačila.  K določbi o vstopu policije v stanovanje brez sodne odredbe se pri orožju dodaja beseda ognjeno, torej za najbolj nevarne vrste strelnega orožja. Uporabo dronov in avtomatsko prepoznavo atomobilskih tablic bo moral odobriti preiskovalni sodnik. Iz zakona pa je črtan člen, da bi lahko pri pregonu uporabljali tudi nezakonito pridobljene dokaze.

S čimer pa se ne strinja vsa stroka. Vodja kazenskega in specializiranega oddelka na okrožnem sodišču v Ljubljani Ciril Keršamanc: Poznate zgodbo o cesarjevih novih oblačilih? Zakon je nag brez te spremembe.

Svoboda in SD bosta zakon podprli, v Levici so zadržani. ZA naj bi glasoval tudi del Nove Slovenije, medtem ko poslanci SDSa naj ne bi glasovali.

In kdaj bo Šutarjev zakon začel veljati?

Po jutrišnjem sprejemu v parlamentu ima predsednica države Nataša Pirc Musar osem dni časa, da zakon podpiše, v treh dneh po tem pa mora biti objavljen v Uradnem listu. Veljati pa bo začel takoj - dan po objavi, se pravi najkasneje čez dober teden.

Še pred parlamentarnim finišem Šutarjevega zakona pa se bosta zjutraj na zaslišanju pristojnih odborov - za notranje zadeve in pravosodje - predstavila naslednika Poklukarja in Katičeve: Branko Zlobko in Andreja Kokalj.

šutarjev zakon
Naslednji članek

Naslednje leto višje plače za vse: 220, 130 ali 250 evrov na leto?

Naslednji članek

Na zdravljenje v Slovenijo prispela skupina sedmih palestinskih otrok

SORODNI ČLANKI

V DZ sprejeli dopolnila Šutarjevega zakona

Koalicija vložila spremembe Šutarjevega zakona

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Model 007
16. 11. 2025 20.17
Goloba nazaj na streho in raje vrabca v roke....
ODGOVORI
0 0
tomekkk
16. 11. 2025 20.17
Tresla se je gora, rodila se je miš. Pravo pravniki in zagovorniki pravic.... Zaradi vseh pravic, in samo pravic, brez dolznosti, bo nekega dne ljuba evropa on tudi Slovenija postala kot Mehika.... Ampak ja, vazno da ni posnetek iz hiše verodostojen, oz so dokazi ovrženi..... Vsi vi, ki odlocate o tem, podpirate kriminal, in v tem kriminalu bodo ziveli tudi vaši potomci....
ODGOVORI
0 0
fljfo
16. 11. 2025 20.16
+0
Goloba si bomo zapomnili predvvsem po tem, da je odločen in stoji za svojimi odločitvami...🤣
ODGOVORI
1 1
jablan
16. 11. 2025 20.14
+2
se pravi bo treba zakon vzeti v svoje roke
ODGOVORI
3 1
EU Dig. Cenzura
16. 11. 2025 20.17
Sej to se ve. Vlada ne bo naredila nic, vse skupaj gre na ustavno sodisce ki bo vse skuapj zadrzalo. Vlada je imela sejo zamo zato da ljudje nebi naredili po svoje! REVOLUCIJA samo to ostaja, vsi boste dojeli da imam prav. Politika samo manipulira narod pod NADZOROM!!! Kdaj bo to jasno vecini???
ODGOVORI
0 0
Noleani
16. 11. 2025 20.13
+1
Tresla se je gora rodila se je miš. A bodo tisti ljudje, ki po anketah menijo, da se vlada po smrti Acota primerno ukrepala sedaj spremenili mnenje?
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
16. 11. 2025 20.13
-3
Cel teden ste krlili, da je zakon preveč fašističen, zdaj je pa premalo fašističen ... odločte se že.😂 Očitno bi bil dober samo tisti zakon, ki bi ga Ivan sprejel. 🤦‍♂️ Kot vedno konstruktiva SDS ni predlagala ničesar... 🤦‍♂️
ODGOVORI
0 3
Kod.
16. 11. 2025 20.10
+5
A že vračajo avtomobile zaščitenim vrstam?
ODGOVORI
5 0
Kod.
16. 11. 2025 20.13
+2
Pa da ne pozabijo tudi napolniti rezervoar za gorivo
ODGOVORI
2 0
lakala28
16. 11. 2025 20.07
+1
Izvirni greh je v kekcih, ki so pisali in sprejemali ustavo 1991: peterle, bolnik jajo, bavčar, bučar, pirnat, oman... Ker ta ustava izjemno ustreza prav bolniku, se vmes ni spremenila, kljub nedavnemu navideznemu poizkusu sinkota. Pljuvati po sedanji vladi je najmanj politično nekorektno, da ne rečem skorajda pokvarjeno. Zakoni so od 1991 obsojeni na pravice ljudi, ki si le-to najmanj zaslužijo, kar bolnik zelo dobro ve, zato je zadnje dni poniknil in se v kleti reži dobrim poizkusom aktualne vlade.
ODGOVORI
3 2
tavbix
16. 11. 2025 20.04
+7
Na koncu bo veljal samo za sicer slovence, ki naredijo kakšno napako, za vso ostalo mafijsko bando, ki se je navlekla k nam, pa ne... Enako torej, kot do sedaj.
ODGOVORI
8 1
Kod.
16. 11. 2025 20.04
+4
Stari znanci ostajajo stari znanci,karavana gre naprej 🎪
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
16. 11. 2025 20.03
+0
Janša se zelo spozna na romsko tematiko,njegov obraz in ten nam povesta vse.
ODGOVORI
4 4
toncek baloncek
16. 11. 2025 20.03
+3
Hahaha permisivnost, prav raj za kriminalce smo, malo se pa marec pa dol s tem.
ODGOVORI
3 0
zibertmi
16. 11. 2025 20.07
-1
in tak raj je ustvarjala politika 34 let,enkrat manj drugič bolj.v tej politiki,do te vlade goloba ni bilo
ODGOVORI
0 1
Ici
16. 11. 2025 20.02
+6
To je klasika pri tej Vladi. Najprej neurje velikih obljub. Potem pa brez vsake realizacije. Sploh ni pomembno kdo je levi, desni, srednji ali pikčasti. Pomembna so dejanja ljudi, ki vodijo našo državo. Teh dejanj pa v praksi ni.
ODGOVORI
6 0
Vojko Kos
16. 11. 2025 20.08
-3
Kaj pa je Janša naredil v TREH MANDATIH?!
ODGOVORI
0 3
Bbcc12
16. 11. 2025 20.02
+1
Zakonodajna oblast piše zakone. Po 30 letih smo tudi to dočakali.👏👍
ODGOVORI
3 2
natas999
16. 11. 2025 19.59
+6
preimenuje ime zakona,ker to kar bojo sprejeli ni NIČ OD NIČA
ODGOVORI
7 1
Lark
16. 11. 2025 19.56
+12
Še za šiptarje sprejemite zakon, da se jih izžene!
ODGOVORI
14 2
Vožnja NM proti Kočevju
16. 11. 2025 19.54
-5
Hvala vlada.
ODGOVORI
2 7
natas999
16. 11. 2025 19.53
+14
dol s to pokvarjeno in lažnjiva vlado
ODGOVORI
17 3
robi1971
16. 11. 2025 19.53
+16
Tresla se Dolenjska, rodil se Holob
ODGOVORI
19 3
luckyss.1
16. 11. 2025 19.52
+12
A je ta zakon spisan v albanščini ?
ODGOVORI
14 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330