Povsem spremenjen Šutarjev zakon: spremenili 29 od 30 členov

Tri tedne po tragediji v Novem mestu bodo poslanci jutri dokončno potrjevali sicer povsem spremenjen Šutarjev zakon. Tik pred zdajci sta Gibanje Svoboda in SD - po številnih pomislekih iz pravosodja, nevladnih organizacij in tudi romske skupnosti - brez koalicijske Levice namreč spremenila veliko večino členov, kar 29 od 33. Kaj torej sploh še ostaja v zakonu, s katerim so se v zadnjem tednu ukvarjali praktično vsi državni organi? Ali se lahko jutri zgodi še kakšno presenečenje?

Pred zaključkom jutrišnjega zakonodajnega postopka za enega najhitreje spisanih zakonov bo pred poslance najprej stopil premier s svojo ekipo - odgovarjal bo na poslanska vprašanja. Zatem pa bodo poslanci, po številnih pripombah, odločali o tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Pravna fakulteta, Vrhovno sodišče in državno tožilstvo, Inštitut za kriminologijo, Informacijska pooblaščenka, Pravna mreža za varstvo demokracije, tudi Svet in Zveza romske skupnosti. In nenazadnje Zakonodajno pravna služba državnega zbora, ki je Šutarjev zakon v petek raztrgala.

Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije. FOTO: Bobo icon-expand

Minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar pravi: "Nimamo nobenih težav, kar se tiče mehanizmov nadzora in še večjega nadzora nad samimi policijskimi pooblastili." Vladajoči stranki Gibanje Svoboda in SD sta namreč v petek vložili kar 33 amandmajev, še tri pa nepovezani Logarjevi poslanci. Tudi te je zakonodajno-pravna služba pospremila z nekaterimi pomisleki. Špela Maček Guštin iz Zakonodajnopravne službe Državnega zbora pravi: "Amandmaji so bili pregledani res na hitro. Ocenjujem pa, da je pripombe mogoče upoštevati do seje državnega zbora."

Zakon se torej lahko tudi jutri še spreminja - za zdaj pa so večje spremembe naslednje:

Tudi v primeru dolga do države bo socialna pomoč še vedno mogoča, a ne v denarju, temveč za neposredna plačila. K določbi o vstopu policije v stanovanje brez sodne odredbe se pri orožju dodaja beseda ognjeno, torej za najbolj nevarne vrste strelnega orožja. Uporabo dronov in avtomatsko prepoznavo atomobilskih tablic bo moral odobriti preiskovalni sodnik. Iz zakona pa je črtan člen, da bi lahko pri pregonu uporabljali tudi nezakonito pridobljene dokaze. S čimer pa se ne strinja vsa stroka. Vodja kazenskega in specializiranega oddelka na okrožnem sodišču v Ljubljani Ciril Keršamanc: Poznate zgodbo o cesarjevih novih oblačilih? Zakon je nag brez te spremembe. Svoboda in SD bosta zakon podprli, v Levici so zadržani. ZA naj bi glasoval tudi del Nove Slovenije, medtem ko poslanci SDSa naj ne bi glasovali.

In kdaj bo Šutarjev zakon začel veljati?