Povzročitelj smrti električarja obsojen na 15 mesecev pogojnega zapora

Robert Salkić je konec decembra 2019 v dvižni košari avtodvigala na višino 13,3 metra električarja dvignil do zaslona, ta je košaro tam zapustil, opravil svoje delo, ob vračanju vanjo pa mu je spodrsnilo in je padel na tla.

Kljub hitri pomoči in oživljanju je na kraju umrl. Salkić je lastnik podjetja, ki se ukvarja z montažo LCD-zaslonov, sodišče pa ga je po smrti delavca preganjalo kot enega od podizvajalcev.

Sodnica Jasmina Javornik ne dvomi, da je prišlo do delovne nesreče. Dodala je, da je bilo Salkiću očitano dejanje v postopku v celoti dokazano. Spoznala ga je za krivega in ga obsodila na 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let.

Kazen je označila za primerno, med olajševalne okoliščine je štela Salkićevo dosedanjo nekaznovanost, časovno oddaljenost od dogodka, dejstvo, da je bilo kaznivo dejanje malomarnostno, in prepričanje, da novega kaznivega dejanja ne bo storil.

Pokojnikovo ženo, sina ter še dva sinova iz prejšnje zveze, ki so zahtevali skupno 80.000 evrov odškodnine, je napotila na pot pravde, poročajo mediji.