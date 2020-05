Povzročitelja nesreče v Viru pri Domžalah septembra 2014 obsojena zaradi nevarne vožnje

Po poročanju Večera je sodišče razsodilo, da s prehitro vožnjo nista ogrožala le Latasa, ampak tudi druge udeležence v prometu. Zaradi tega so ju obsodili naklepnega kaznivega dejanja nevarne vožnje in ne milejšega kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, kot je sodišče skušal prepričati Destanijev zagovornik Kristijan Prostran .

Tožilstvo Destaniju in Ademiju očita kaznivo dejanje nevarne vožnje. Na podlagi izjav prič trdi, da sta 300 metrov vozila bolj ko ne vštric in da sta tekmovala, pri tem pa da sta vozila več kot 160 kilometrov na uro. Medtem ko sta divjala po cesti, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, je Destani trčil v vozilo 22-letnega Jordana Latasa , ki je takrat zapeljal na prednostno cesto. Ta je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Sodišče se je strinjalo s trditvami tožilstva, da je bil Destani v času trčenja na levem voznem pasu, torej pasu, namenjenemu vozilom iz nasprotne smeri. Pritrdilo je tudi tožilki Jride Mršnik Poljšak, da sta med seboj tekmovala, čeprav sta sicer to ves čas zanikala.

Tožilstvo je za Destanija predlagalo devet, za Ademija pa osem let in pol zaporne kazni. V primeru Destanija je sodišče sledilo obtožbenim očitkom, a ga je kaznovalo mileje. Ademij je bil sicer prav tako obsojen zaradi nevarne vožnje, a je kaznivo dejanje storil v milejši obliki. Upoštevali so namreč, da je bil Destani tisti, ki je trčil v Latasa.

V primeru, da bo sodba obveljala tudi na višjem sodišču, obsojenca čaka tudi stranska kazen prepoved vožnje motornega vozila B-kategorije, in sicer dve leti za Destanija in poldrugo leto za Ademija, še poroča Večer.