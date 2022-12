Pozabite Botoks injekcije! Do gladke kože brez gubic neboleče ter hitro tudi v Sloveniji

Botulinum toksin, znan tudi kot botoks, je izpeljana snov, ki ima lokalni učinek, ko se vbrizga v mišice. Začasno blokira prenos živčnih impulzov iz obraznih živcev v mišice na območju, kamor je bil vbrizgan.

Za mnoge ženske je lahko vbrizgavanje botoksa strašljivo in tudi posledice so lahko nezaželeni stranski učinki. Zdaj pa lahko uživate v gladki koži brez globokih gub v samo 14 dneh! Dobra novica je, da vam ni treba uporabljati injekcij in plačevati dragih in nevarnih tretmajev!

Swiss Power Botox Power Serum je v Švici razvit izdelek, ki z kombinacijo naravnih sestavin v samo dveh tednih zgladi globoke obrazne gube! Brez injekcij, brez kirurga, brez stranskih učinkov!

Kako Swiss Power Botox serum dejansko deluje?

Serum vsebuje naravne, a zelo učinkovite sestavine - vsaka s svojo ključno vlogo pri preprečevanju gub in obnavljanju kože:

- Koencim Q10

Koencim Q10, ki se uporablja v tem izdelku za nego kože, pomaga odpraviti gube, obnavlja kožo in izboljšuje sposobnost ohranjanja mladostne strukture.

- Kolagen

Kolagen deluje stimulativno. Spodbuja obnovo celic, napeto in prožno kožo. Pomaga pri izgubi gub in na koži ustvari zaščitni sloj.

- Hialuronska kislina

Hialuronska kislina kožo vlaži in ji daje volumen, kar prispeva k lepšemu in mlajšemu videzu kože.

- Olje grozdnih pečk

Olje grozdnih pečk okrepi celice, da se lahko koža obnovi in ustvari nevidno pregrado na vaši koži. To pomaga ohranjati vlažnost kože in preprečuje prezgodnje staranje kože.

- Elastin

Elastin daje koži strukturo. Ima močan učinek proti gubam, kar je bistvenega pomena za odpravljanje drobnih linij, gub in izgube čvrstosti.

- Čebelji vosek

Čebelji vosek vlaži in pomirja kožo. Pospešuje tudi obnavljanje kože in zmanjšuje znake staranja.