Pozabite gubice: Metoda, ki vas dokazano pomladi za 16 let

S staranjem – od 30. leta dalje, začne proizvodnja kolagena v naši koži upadati, s tem pa tudi raven elastina in kolagena v kožnem tkivu. Za to sedaj obstaja rešitev, ki vam jo razkrijemo.

Medtem ko se terapija z LED svetlobo morda zdi preveč dobra, da bi bila resnična, znanstvene študije dokazujejo, da imajo LED luči učinke proti gubam in znakom staranja kože.

V eni študiji je 9 od 10 udeležencev opazilo vidno izboljšanje tena kože, gub in drobnih gubic po uporabi LED naprave. LED svetloba stimulira kolagen, potrebno beljakovino, ki je naravno prisotna v telesu in prispeva k zdravju kože. Naše telo s staranjem proizvaja manj kolagena, zato LED-svetloba spodbuja telo, da proizvede več beljakovin.

Svetlobna terapija LED, ki je dokazano zelo učinkovita pri zmanjševanju gub, je z napravo za svetlobno terapijo SWISS+POWER zdaj na voljo tudi v Sloveniji! Ni se nam treba naročiti na pregled, poleg tega pa našim denarnicam prihrani visoke stroške kozmetičnih tretmajev!

Priročna naprava z udobnim ročajem uporablja frekvence modre, zelene svetlobe in rdeče svetlobe. Posebna inovativna zasnova ročnega nastavka popolnoma sledi nežnim oblinam obraza, zato ste lahko prepričani, da vaša domača terapija z LED-lučmi deluje z največjim možnim učinkom.

Takojšnje dvojno delovanje proti gubam

Rdeča svetloba, ki jo oddaja naprava, spodbuja proizvodnjo kolagena, pomaga proti pigmentaciji, zožuje pore in izboljšuje strukturo kože. Zmanjša količino in vidnost drobnih linij in gub, globlje gube pa so polnejše in manj opazne.

Za čim večjo učinkovitost naprave in intenzivno nego proti gubam je priporočeno, da napravo za terapijo LED uporabljate skupaj s serumom proti staranju Botox Power.

Po tretmaju z napravo za svetlobno terapijo na obraz preprosto nanesite serum v velikosti graha ali dveh in ga nežno z krožnimi gibi vmasirajte. Začutili boste kako se vaša koža napenja.

Hialuronska kislina, koencim Q10 in kolagen, ki jih vsebuje serum, poskrbijo za intenziven lifting učinek, kožo učvrstijo in naredijo bolj prožno, gube izginejo, vaša koža pa je kot nova!

Kako najceneje do paketa naprave in Botox seruma?

Izkoristite posebno akcijo ter naročite paket naprave z LED-lučmi za obraz s serumom za gubice Botox Power kar 50 € ceneje in dostavo v enem dnevu.

Količina paketov po tej ceni je omejena! – dostava je brezplačna! Koda za popust ni potrebna.

Kliknite in preverite ali je popust še na voljo

Naročnik oglasa je Zdrava skupina.