Pozabite na strah pred predrto gumo- hitro in učinkovito jo popravite na licu mesta

Ali obstaja slabši občutek kot predrta guma na samem začetku dneva ali med potovanjem? Že sama misel na celoten postopek menjave počene gume povzroča glavobol.

Številni vozniki so na svoji koži in denarnici začutili neprijetnosti zaradi počene gume, ki so: - Zamuda do želenega cilja - Vložen napor za menjavo gume - V 80 % primerov vozniki nimajo rezervne gume ali pa je guma prazna, kar vodi v dodatne stroške - vlečna storitev - In končno, strošek vulkanizerskih storitev ali nakupa. nove gume Te nevšečnosti so se zgodile voznikom, ki niso pravočasno izvedeli za eno majhno, a zelo uporabno orodje Curret - Set 10 žebljev za popravilo pnevmatik.

Hitro popravilo predrtih gum Vse kar morate storiti je, da greste čez slabo postavljen jašek, da se guma samodejno predre, taka situacija pa zahteva nujno ukrepanje. Zato so inženirji izdelali gumijaste žeblje - najhitrejšo rešitev za popravila na kraju samem. Žeblji za popravilo gum se trdno oprimejo gume, imajo visoko trdnost oprijema in dobro tesnjenje. Ne bo vam več treba menjati gume sredi ceste ali obupati, če niste prinesli rezervne. Potujte brez dodatnih stroškov Zaslužili ste si brezskrben dopust in s Curret žeblji ga boste imeli. Zdi se, da je neprijetnost odhoda na poslovno ali družinsko potovanje sestavni del samega potovanja. V mnogih situacijah, ko mislite, da je vse popolno - guma vašega avtomobila ima nekaj za povedati! V teh situacijah z majhnimi in praktičnimi žeblji ni prostora za paniko. Praktični žeblji za pnevmatike v nekaj minutah zaprejo vse luknje in enostavno rešijo vse nepredvidene situacije.

Brez potrebnega predznanja postanite sam svoj vulkanizer Ti žeblji so primerni za vse vrste gum, od koles do avtobusov. Sam postopek prijave je zelo preprost in ne zahteva dodatne opreme ali pomoči. Na samem začetku je potrebno locirati luknjo, in če ni vidna - gumo namočiti s kakšno tekočino, da jo lažje najdemo. Ko locirate luknjo, očistite vse kamenčke in ostanke s tega območja Nato samo vstavite en gumijasti žebelj in vaša guma je zakrpana - brez odstranjevanja in dodatnih stroškov zamenjave! Curret žeblji so kompaktni in ne zavzamejo veliko prostora v prtljažniku, nahrbtniku ali potovalki, enkrat jih postavite v avto in ne razmišljajte več o morebitnih težavah z gumami. Zakaj so gumijasti žeblji tako učinkoviti? Inženirji, ki stojijo za to inovacijo, so opazili, da se gumijasti žeblji tesno oprimejo razpoke v gumi in preprečujejo nadaljnje poškodbe. Spoj se je izkazal za neprepustnega, kar pomeni, da voda ne bo mogla prebiti v gumo. Material žebljev zagotavlja dolgo življenjsko dobo - ne rjavijo ali se luščijo ne glede na vremenske in terenske razmere.

