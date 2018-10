Pozabite na tablete, s konopljo lahko počutje izboljšate na naraven način

Kanabidiol (na kratko CBD) je naravni ekstrakt konoplje in ena izmed 113 poznanih vrst kanabinoidov v rastlini navadne konoplje. Poleg THC-ja je najbolj zastopan in raziskan kanabinoid v konoplji. Zanimanje za uporabo CBD-ja v terapevtske namene se je v zadnjih letih med znanstveniki in zdravniki znatno povečalo zaradi številnih pozitivnih učinkov na človeško in živalsko telo ter razcveta različnih izdelkov iz industrijske konoplje.

Skrivnost njegovega izjemnega delovanja se skriva v endokanabinoidnem sistemu, nekakšnem signalnem omrežju v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Njegovo pravilno delovanje je zelo pomembno, saj skrbi za naše dobro razpoloženje, metabolizem, spanec, bolečino, imunske funkcije in vse procese, ki potekajo v naših celicah. Ker CBD v telesu aktivira iste receptorje kot endokanabinoidi (kanabinoidi, ki jih telo proizvaja samo), nam pomaga vzpostavljati in ohranjati zdravje ter dobro počutje. Ko pa naše telo ni dovolj preskrbljeno z endokanabinoidi, ki jih uničujejo vsakodnevni stres in različna bolezenska stanja, mu lahko pomagamo do ponovnega ravnovesja z rednim uživanjem izdelkov z vsebnostjo CBD-ja.

Njegova uporaba je primerna za ljudi vseh starosti– vse od dojenčkov do starostnikov, dokazano pa pomaga tudi živalim. Ne le ljudje, ampak vsi vretenčarji proizvajamo endokanabinoide, ki so del našega endokanabinoidnega sistema.

O pozitivnih učinkih pričajo tudi izpovedi uporabnikov. Matjaž M. iz Domžal, je o svoji izkušnji s CBD kapljicami povedal:

»Zaradi narave mojega poklica veliko časa preživim na prostem, zato me je predvsem v hladnejših delih leta večino časa spremljal hud prehlad. Sicer me pri mojem delu ni posebej oviral, je pa bilo sila neprijetno. Sprva sem težave lajšal z zdravili, ki mi jih je predpisal osebni zdravnik, ko pa tudi ta niso več zadoščala, sem se odločil poskusiti alternativo. Ko sem se odločal za nakup 10 % CBD olja, sem bil nekoliko skeptičen, a sem kmalu ugotovil, da je bil vsak moj dvom odveč – pogosti prehladi in boleče grlo so s pomočjo CBD-ja postali preteklost!«

Vid L. iz Kopra je povedal:

»Že od najstniških let dalje imam težave z vnetjem črevesja. Sprva sem mislil, da je to prehodno, kasneje pa se je izkazalo, da je vnetje kronično. Vrsto let sem se zdravil s protivnetnimi zdravili, a rezultati niso bili takšni, kot bi si želel. Med pisanjem seminarske naloge o konoplji pa sem naletel na podatek, da lahko mojim težavam pomaga CBD. Pred dvema mesecema sem naročil 20 % smolo in odtlej se moje stanje hitro izboljšuje.«

Uporaba CBD-ja je preprosta in ne ovira vaših vsakdanjih opravil

Vas skrbi, da bi CBD negativno vplival na vaše vsakodnevno delovanje in rutino? Strah je popolnoma odveč! Konoplja in njeni neverjetni učinki na naše zdravjeso bili v preteklosti precej zanemarjeni, saj so jo mnogi povezovali z nelegalno uporabo in odvisnostjo. Psihoaktivnih in drugih stranskih učinkov pa ne povzroča CBD, pač pa THC, ki je glavni »krivec« za občutke omamljenosti in tesnobe, ki se med uporabo konoplje pojavljajo pri nekaterih ljudeh. CBD je tako njegovo pravo nasprotje, saj nevtralizira njegove možne neželene učinke, hkrati pa nikakor ne vpliva na učinkovanje drugih zdravil, zato se ga lahko uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, ki jih predpiše osebni zdravnik.