'Pozabljamo, koliko tragičnih usod je bilo nekoč, ko cepljenje ni bilo na voljo'

Kot smo poročali, so konec tedna so zdravniki Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ima od decembra dežurne ambulante ob dela prostih dneh na urgenci UKC Ljubljana, obravnavali dve osebi, ki sta zboleli zaradi ošpic . V tem času se je v čakalnici nahajalo tudi več sto pacientov in njihovih svojcev.

Danes se začenja letošnji svetovni in evropski teden cepljenja, ki ga obeležujemo do konca meseca. Kot izpostavlja dr. Sočanova: "Cepljenje je izjemno pomembno. Tisti, ki so bili cepljeni, se nimajo česa bati. Evropski teden cepljenja je namenjen temu, da se spomnimo na to, kako bi bilo, če cepljen ne bi bilo. Koliko tragičnih usod bi bilo, ko bi zbolevali starejši, otroci in bi zato umirali. Ko bolezni ni toliko, kot jih je bilo, namreč pozabimo na to in smo preveč sproščeni ter mislimo, da je cepljenje škodljivo, kar je povsem napačno."

V primeru, da zdaj ne bodo cepljeni in da so se okužili, bodo najprej zboleli s slabim počutjem, vnetjem oči, izcedkom iz nosu, bolečinami v žrelu in izpuščajem po celem telesu, vročino. Majhni otroci pa naj ne bi bili ogroženi, ker po vsej verjetnosti niso bili v čakalnici: "Pričakujemo, da je večina majhnih otrok cepljena, necepljeni so le malčki, ki še niso dopolnili enega leta. Na urgenco pa vendarle prihajajo bolj odrasli kot otroci, tako da računamo, da je večina že prebolela oziroma cepljena."

Kot pojasnjuje Sočanova, se kužnost začne štiri dni pred pojavom izpuščaja in traja štiri dni po izginotju izpuščaja. Tisti, ki so bili v soboto in nedeljo na urgenci, v tem trenutku še niso kužni, in če bodo zboleli, bodo v približno deset do štirinajst dni po izpostavljenosti, v tem času pa imajo možnost, da bolezen preprečijo s cepljenjem.

Kot pojasnjuje so bili okužbi izpostavljeni vsi, ki so se v tistem času nahajali v čakalnici: "Izpostavljeni so bili vsi, a ne bodo vsi zboleli. Tisti, ki niso bili dvakrat cepljeni, pa lahko zbolijo in je treba zdaj nekaj narediti."

Kot pojasnjuje, so takoj začeli z ukrepi po algoritmu: "Skušali smo stopiti v stik z osebami, ki so bile na urgenci. Potreben je določen čas, da dobimo toliko kontaktov. Osebe, ki so rojene po letu 1960 bodo dobile pisno opozorilo z navodili, kako ukrepati v primeru, kako ukrepati, če niso bili cepljeni. Navodila bodo preprosta. Naj preverijo svoj cepilni status, če so bili dvakrat cepljeni, posebnih ukrepov ni. Če pa niso bili, se bodo oglasili v ambulantah, da bodo cepljeni dvakrat."

Na UKC so opozorili, da že vse od decembrske napovedi ukinitve sobotnega dežurstva ZD Ljubljana na Metelkovi ulici in selitve teh ambulant v UKC Ljubljana opozarjajo na velik priliv pacientov v prostore Urgentnega bloka.

Teden cepljenja želi s sloganom Cepim se, zaščitim vse izpostaviti, da lahko vsak prispeva k zaščiti pred nalezljivimi boleznimi. Z dovolj velikim deležem cepljenih v skupnosti lahko namreč preprečimo prenos in širjenje nalezljive bolezni. Pred nalezljivimi boleznimi cepiva ne ščitijo le posameznika, temveč tudi družbo. Dovolj velik delež cepljenih ščiti tudi tiste, ki so najbolj ranljivi, vključno z dojenčki. Vsaka oseba ima zato pravico do lastne zaščite in deljenja družbene odgovornosti za zaščito tistih, ki sami ne morejo biti cepljeni, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

S cepljenjem bi lahko preprečili približno smrti 1,5 milijona otrok

Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto še vedno umre 1,5 milijona otrok, približno 20 milijonov otrok pa še vedno ni cepljenih. V preteklih desetletjih je bil sicer dosežen velik napredek pri reševanju otroških življenj: od leta 1988 je število primerov otroške paralize upadlo za več kot 99 odstotkov, na globalni ravni pa je v zadnjih dveh desetletjih smrtnost zaradi ošpic zmanjšala za 80 odstotkov.

V državah z visokimi in s srednjimi dohodki kljub dokazanim prednostim cepljenja narašča število necepljenih otrok. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dvom v cepljenje razglasila kot eno največjih groženj javnemu zdravju. Evropski in svetovni teden cepljenja se zato osredotoča tudi na vlogo posameznikov, ki s cepljenjem in deljenjem dejstev o cepivih prispevajo k varovanju življenj. Ob tem so na NIJZ poudarili, da pri iskanju informacij in širjenju dejstev o cepljenju vedno sledimo z dokazi podprtim informacijam.

"Letos se evropski teden cepljenja osredotoča na vlogo posameznikov, ki s cepljenjem prispevajo k varovanju življenj. Pravzaprav obstaja veliko načinov, da lahko vsak izmed nas postane junak in s cepljenjem zaščiti vse. V našem vsakdanjem življenju, na delovnih mestih, v naših družinah in na socialnih omrežjih lahko k temu prispeva vsak, tudi tisti, čigar delo ni neposredno povezano z zdravstvenim sektorjem,"je v poslanici poudarila predstavnica in vodja urada WHO v Sloveniji Aiga Rurane.

Dogodek opozoril na problematiko ukinitve sobotnega dežurstva na Metelkovi

Kot se je izkazalo v tem primeru, se je v tem času na območju čakalnice nahajalo tudi več sto čakajočih na obravnavo v UKC Ljubljana in njihovih svojcev. Na UKC so opozorili, da že vse od decembrske napovedi ukinitve sobotnega dežurstva ZD Ljubljana na Metelkovi ulici in selitve teh ambulant v UKC Ljubljana opozarjajo na velik priliv pacientov v prostore Urgentnega bloka.

"Večkrat smo tako osebno vodstvo ZD Ljubljana kot javno izrazili skrb, ki jo prinaša tovrstno mešanje bolnikov z infektivnimi boleznimi, in tistih, ki zdravniškopomočiščejo zaradi drugih težav. Ob začetku gradnje novega urgentnega kirurškega bloka smo ponovno opozorili na še večjo zgostitev različnih pacientov v čakalnici," trdijo na UKC.

"Po dogodkih konec tedna ponovno pozivamo vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, da za čas gradbenih del čim prej vrnejo dežurne ambulante na staro lokacijo, to je v prostore ZD Ljubljana na Metelkovi ulici. Prav tako pred morebitno vrnitvijo v prostore UKC Ljubljana pričakujemo, da se dežurna ambulante uredijo v prostorih, ki omogočajo izolacijo, saj v Urgentnem bloku trenutno ni pogojev za izolacijo visoko kužnih bolnikov. Dogodki konec prejšnjega tedna so namreč potrdili, da obstaja ob trenutni organizaciji tveganje za hiter prenos nalezljivih bolezni,"še opozarjajo.