Požar je gasilo 314 gasilcev, prvi so bili na kraju dogodka v 6 minutah

Požar, ki je izbruhnil v podjetju Fragmat, je gasilo kar 314 gasilcev iz 31 gasilskih enot in sedmih gasilskih zvez. Prvi so na kraju dogodka bili gasilci iz PGD Cerknica, PGD Rakek in PGD Dolenje Jezero, in sicer že šest minut po obvestilu o požaru. Ogenj so obvladali že v dobri uri, uspelo pa jim je zavarovati tudi sosednje objekte.

V podjetju Fragmat, ki izdeluje izolacijski material, je zagorelo nekaj čez 20. uro zvečer. V skladu z načrtom o aktiviranju gasilskih enot v občini Cerknica so bili ob 20:17 minuti obveščeni PGD Cerknica, PGD Rakek in PGD Dolenje Jezero, le šest minut pozneje pa so že bili na kraju dogodka. Odreagirali so izredno hitro, se strinjajo mnogi. Začeli so z gašenjem, zaradi obsega požara pa so morali aktivirati tudi dodatne enote iz celotne gasilske zveze Cerknica. Naposled so aktivirali kar 31 gasilskih enot iz sedmih gasilskih zvez, požar pa je gasilo 314 gasilcev.

Vodja intervencije Blaž Kranjc. FOTO: Aljoša Kravanja

Kranjc Blaž, vodja včerajšnje intervencije iz PGD Cerknica, je povedal, da je bil požar zelo zahteven, valil pa se je tudi gost črn dim. Eden izmed gasilcev se je nadihal plina, a gasilci so poskrbeli tudi za rezervacijo nujne reševalne službe iz ZD Cerknica, ki so bili prav tako na kraju dogodka in so gasilca oskrbeli v 10 minutah. "Požar je bil zelo zahteven, saj je bil dim zelo gost, objekt ni bil stabilen in konstrukcijsko varen, prav tako je bil visok. Gašenje se je zato izvajalo s treh nivojev oziroma gasilskih lestev, v zgradbo pa ni bilo možno vstopiti," je povedal Kranjc.

Zaradi obsega požara so seveda obstajale težave z vodo – porabili so je kar 1100 kubičnih metrov. O obremenjenosti vodovoda je spregovoril tudi župan občine Cerknica Marko Rupar, ki je dejal, da je voda sicer neproblematična. Gasilci so poskrbeli tudi za varnost sosednjih objektov, na nekaterih pa so zaradi požara popokala okna. Drugače nobeden izmed bližnjih objektov ni bil poškodovan. Požar so lokalizirali med 22. uro in polnočjo, do 2. ure zjutraj pa je potekalo še zalivanje zadnjih žarišč. Zjutraj ob menjavi smene so uničili še zadnja žarišča, še vedno pa izvajajo gasilsko stražo. Ljudi obveščali o dogajanju PGD Cerknica, pa tudi druga gasilska društva so prebivalce sproti obveščali o dogajanju okrog požara. Sprva so ljudi opozorili, da v požaru gori stiropor, pojavlja pa se gosti dim, zato so jih opozorili, naj zaprejo vsa okna in vrata. Podali so jim še druga podrobnejša navodila za ravnanje.

Ljudi so obveščali tudi o prvih ugotovitvah raziskave ELME, in sicer, da večjih nevarnosti po požaru ni, hkrati pa so jih opozorili, da se naj do rezultatov podrobnejše analize obnašajo, kot da gre za zdravju nevarne snovi. Pod objavami so se pojavljali hvaležni komentarji in pohvale gasilcem, kot na primer "Dragi gasilci, spoštovanje, carji ste" in "Hvala in poklon vsem gasilcem".

Župan Cerknice je izpostavil hitro odzivnost gasilcev in to, kako hitro so omejili požar. Povedal je, da so tudi oni, torej občina, prebivalce obveščali o dogajanju preko mobilne aplikacije, ki jo imajo. Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je prav tako povedal, da je bil ob prihodu na kraj dogodka pozitivno presenečen, saj je bilo požarišče že praktično omejeno.

FOTO: Damjan Žibert