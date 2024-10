Požar šestčlanski družini uničil dom: hiši ni bilo pomoči

Medtem ko so otroci še spali in je mama pomivala posodo, se je zgodilo tisto najhujše. Romski družini Grm - Zupančič je pred mesecem dni zagorel dom. Požar so gasila tri prostovoljna gasilska društva, a je požar hitro uničil leseno podstrešje. V hiši sta živela starša s štirimi mladoletnimi otroki, trije od njih hodijo v osnovno šolo. Zgornji prostori so uničeni, spodnje nadstropje je premočeno, voda je celo v žarnicah na stropu, pripovedujejo.

Družina se je na svoje preselila iz romskega naselja, kjer je bilo po njihovih besedah prenevarno. Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje pravi, da je družina primer dobre prakse, da lepo sobiva v občini: "Otroci hodijo v šolo, tako da nimamo nobenih težav."

Starša sta v preteklosti notranjost vztrajno obnavljala, hišo je čakala še fasada, sedaj bodo morali začeti znova. Kot pripoveduje Stanka Grm, so hišo opremili s kuhinjo, hladilnikom, ploščicami, novo mizo ... Hišo bodo najverjetneje porušili, zato je civilna zaščita družini za pol leta priskrbela bivalni kontejner in mobilno hišico, poleg Rdečega Križa, ki donacije zbira na poseben račun in je družini že priskrbel hrano in najnujnejše potrebščine, pa jim pomagajo tudi na Karitasu in občini. Za to pa jim je družina zelo hvaležna.

Družina je v preteklosti kupila hišo in parcelo, urejeno imajo tudi elektriko in vodo, upajo pa, da bi se lahko v okoli pol leta že preselili v novo hišo.